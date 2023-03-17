Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов: Мы считаем, что Китай – отдельная страна, она не будет сообщником России

Валентина РоманенкоПятница, 17 марта 2023, 12:23
Данилов: Мы считаем, что Китай – отдельная страна, она не будет сообщником России
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов надеется, что Китай не будет сообщником России.

Источник: Данилов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "...конечно, есть большая надежда у россиян на великий Китай, что Китай будет помогать России.

Мы не понимаем, для чего Китаю помогать России, для чего нужна эта вещь. Потому что Китай - большая страна, страна, которая имеет свой путь развития. И будет ли сочетание этих вещей, тогда надо понимать, как на это должен реагировать мир.

И еще раз подчеркиваю, что мы считаем, что Китай - это отдельная страна, она не будет сообщником России. Потому что эти страны, которые совместно с Россией начинают участвовать в этих вещах, они являются сообщниками в убийстве гражданского населения. Путин во время этой горячей фазы войны, именно с 24 февраля убил 500 наших детей. К сожалению, мы потеряли "благодаря" этому современному Гитлеру, современному фашисту, который дал приказ убивать наших детей".

Детали: Секретарь СНБО предостерег: если кто-то хочет быть сообщником в этом процессе, нужно иметь в виду, что рано или поздно за все это надо будет нести ответственность.

Темы: КитайДаниловвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ

$15,6 миллиарда на 4 года: Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала

Зеленский: Из Крыма уже мигрируют наиболее дальновидные крысы РФ

видеоВ ОП показали последствия ракетного удара по Одессе

Нефтяной бизнес Медведчука в РФ пополнился двумя сетями АЗС – "Схемы"

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Все новости...
Китай
ОП о подготовке разговора Зеленского и Си: Работа продолжается
Стала известна дата визита Си Цзиньпина в Россию
В Гонконге покажут работы украинской художницы
Последние новости
05:15
Беспилотники США изменили маршруты над Черным морем после инцидента с российскими самолетами – СМИ
04:50
обновлено от 00:40В Киеве и ряде областей объявляли тревогу
04:42
В Хмельницкой области не зафиксированы "прилеты" – ОВА
03:25
Прокурор МУС: Украинские дети – не "военная добыча"
02:41
В Хмельницком прогремел взрыв – ОВА
02:26
На Житомирщине работает ПВО
01:41
В Крыму оккупанты мобилизуют спасателей и пожарных – ЦНС
01:17
На Киевщине работают силы ПВО – ОВА
00:21
Обстрелы Сумщины: враг бил по 7 громадам
23:55
В Германии мужчину, который носил Z-футболку, обязали задонатить на помощь украинцам
Все новости...