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Данилов: Мы считаем, что Китай – отдельная страна, она не будет сообщником России

Валентина РоманенкоПятница, 17 марта 2023, 11:23
Данилов: Мы считаем, что Китай – отдельная страна, она не будет сообщником России
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов надеется, что Китай не будет сообщником России.

Источник: Данилов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "...конечно, есть большая надежда у россиян на великий Китай, что Китай будет помогать России.

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Мы не понимаем, для чего Китаю помогать России, для чего нужна эта вещь. Потому что Китай - большая страна, страна, которая имеет свой путь развития. И будет ли сочетание этих вещей, тогда надо понимать, как на это должен реагировать мир.

И еще раз подчеркиваю, что мы считаем, что Китай - это отдельная страна, она не будет сообщником России. Потому что эти страны, которые совместно с Россией начинают участвовать в этих вещах, они являются сообщниками в убийстве гражданского населения. Путин во время этой горячей фазы войны, именно с 24 февраля убил 500 наших детей. К сожалению, мы потеряли "благодаря" этому современному Гитлеру, современному фашисту, который дал приказ убивать наших детей".

Детали: Секретарь СНБО предостерег: если кто-то хочет быть сообщником в этом процессе, нужно иметь в виду, что рано или поздно за все это надо будет нести ответственность.

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Темы: КитайДаниловвойна
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