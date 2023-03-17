Данілов: Путін планує "великий голод", тому світу важливо зупинити його якнайшвидше

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов застерігає, що очільник РФ Володимир Путін програмує світовий голод у найближчі роки, тому режим країни-агресора так важливо зупинити якнайшвидше.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Чому я зараз кажу про турбулентні процеси? Справа в тому, що світ не хоче визнати дуже просту річ, що коли у нас відбувається війна зараз, коли Російська Федерація напала на нашу країну підступно, і процеси, які відбуваються, будуть відображатися найближчим часом на всьому світовому співтоваристві.

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Що робить Путін? Путін має велике бажання, щоб найближчі рік, два, три з’явилося таке явище, як голод. І те, що ми вже не зможемо постачати стільки продуктів харчування, скільки ми постачали до цього як країна, яка годувала величезну кількість населення у світі, Путін буде цим користуватися. І майте на увазі, рік, два, три – ці так звані голодні мігранти мають десь з’явитися.

Це один із планів Путіна. Чому я й кажу, що з ним треба закінчувати якомога швидше. Тому що це речі, які є абсолютно зрозумілими. Вони є на столі. Але про них ніхто не каже.

Ми кажемо на сьогодні про знищення. Звичайно, нам це болить і для нас це питання №1 – це життя наших громадян, яких нищить цей мерзотник. Це знищення нашої інфраструктури, що вони майже щодня роблять. Але є ще третє питання.

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Це питання світового голоду, який Путін програмує, якщо зараз не поставити крапку у цьому питанні. І чому світ не хоче цього зрозуміти, мені важко сказати".

Деталі: Данілов розповів про розрахунки, які аппарат РНБО презентував президенту та Кабміну. Згідно з ними, коли світ у 2040-2050 роках вийде на населення приблизно у 10 мільярдів громадян світу, потрібно мати на увазі, що додатково треба буде 265 мільйонів тонн протеїнів.

"Де їх брати – світ не знає. І чим більше буде територій, на яких будуть відбуватися такі речі, як сьогодні відбуваються на території нашої країни, це будуть ще більші виклики", - наголосив секретар РНБО.

На думку Данілова, зараз світ продовжує боятися Росії, і це величезна помилка.