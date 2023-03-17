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Данилов: Путин планирует "большой голод", поэтому миру важно остановить его как можно скорее

Валентина РоманенкоПятница, 17 марта 2023, 13:57
Данилов: Путин планирует большой голод, поэтому миру важно остановить его как можно скорее
фото: Pixabay

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерегает, что глава РФ Владимир Путин программирует всемирный голод в ближайшие годы, поэтому режим страны-агрессора так важно остановить как можно скорее.

Источник: Данилов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Почему я сейчас говорю о турбулентных процессах? Дело в том, что мир не хочет признать очень простую вещь, что когда у нас происходит война сейчас, когда Российская Федерация напала на нашу страну коварно, и процессы, которые происходят, будут отражаться в ближайшее время на всем мировом сообществе.

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Что делает Путин? Путин имеет большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление, как голод. И то, что мы уже не сможем поставлять столько продуктов питания, сколько мы поставляли до этого как страна, которая кормила огромное количество населения в мире, Путин будет этим пользоваться. И имейте в виду, год, два, три - эти так называемые голодные мигранты должны где-то появиться.

Это один из планов Путина. Почему я и говорю, что с ним надо заканчивать как можно скорее. Потому что это вещи, которые являются абсолютно понятными. Они есть на столе. Но о них никто не говорит.

Мы говорим сегодня об уничтожении. Конечно, нам это болит и для нас это вопрос №1 - это жизнь наших граждан, которых уничтожает этот мерзавец. Это уничтожение нашей инфраструктуры, что они почти ежедневно делают. Но есть еще третий вопрос.

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Это вопрос всемирного голода, который Путин программирует, если сейчас не поставить точку в этом вопросе. И почему мир не хочет этого понять, мне трудно сказать".

Детали: Данилов рассказал о расчетах, которые аппарат СНБО представил президенту и Кабмину. Согласно им, когда мир в 2040-2050 годах выйдет на население примерно в 10 миллиардов граждан мира, нужно иметь в виду, что дополнительно надо будет 265 миллионов тонн протеинов.

"Где их брать - мир не знает. И чем больше будет территорий, на которых будут происходить такие вещи, как сегодня происходят на территории нашей страны, это будут еще большие вызовы", - подчеркнул секретарь СНБО.

По мнению Данилова, сейчас мир продолжает бояться России, и это огромная ошибка.

Темы: войнаПутинДанилов
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