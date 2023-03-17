Лукашенко після візитів у Китай і Іран полетить у квітні до Путіна - РосЗМІ
П'ятниця, 17 березня 2023, 16:07
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Росію для зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним 6 квітня.
Джерело: російське видання "Ведомости", яке посилається на свої джерела
Деталі: Путін зустрінеться з Лукашенком 6 квітня в рамках засідання Вищої держради Союзної держави, повідомили виданню два джерела, близькі до адміністрації Путіна і дипломатичних кіл.
За словами джерел, на порядку денному будуть питання, пов'язані зі спільною боротьбою із санкційним тиском, а також забезпеченням безпеки. Остання очна зустріч Путіна і Лукашенка відбулася 19 грудня 2022 р.
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