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Лукашенко після візитів у Китай і Іран полетить у квітні до Путіна - РосЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 15:07
Лукашенко після візитів у Китай і Іран полетить у квітні до Путіна - РосЗМІ
Фото: РИА Новости

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Росію для зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним 6 квітня.

Джерело: російське видання "Ведомости", яке посилається на свої джерела

Деталі: Путін зустрінеться з Лукашенком 6 квітня в рамках засідання Вищої держради Союзної держави, повідомили виданню два джерела, близькі до адміністрації Путіна і дипломатичних кіл.

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За словами джерел, на порядку денному будуть питання, пов'язані зі спільною боротьбою із санкційним тиском, а також забезпеченням безпеки. Остання очна зустріч Путіна і Лукашенка відбулася 19 грудня 2022 р.

Передісторія:

  • З кінця січня Лукашенко відвідав із візитами ОАЕ, Зімбабве, Китай та Іран, зустрівшись із лідерами цих країн, зокрема 1 березня - з головою КНР Сі Цзіньпіном.

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Теми: ЛукашенкоПутінРосія
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