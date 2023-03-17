Лукашенко после визитов в Китай и Иран полетит в апреле к Путину - РосСМИ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 6 апреля.

Источник: российское издание "Ведомости", которое ссылается на свои источники

Детали: Путин встретится с Лукашенко 6 апреля в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщили изданию два источника, близкие к администрации Путина и дипломатическим кругам.

По словам источников, на повестке дня будут вопросы, связанные с совместной борьбой с санкционным давлением, а также обеспечением безопасности. Последняя очная встреча Путина и Лукашенко состоялась 19 декабря 2022 г.

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