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МіГи від партнерів посилять Повітряні сили, але це неефективна зброя проти терору РФ – Ігнат

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 березня 2023, 16:23
МіГи від партнерів посилять Повітряні сили, але це неефективна зброя проти терору РФ – Ігнат
MіГ-29AS Повітряних сил Словаччини. Фото з сайту «Мілітарний»

Надання міжнародними партнерами радянських винищувачів МіГ-29 посилить оборонні спроможності України, але не убезпечить нашу державу від повітряного терору Росії.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Це посилить наші спроможності, літаки виконують ряд функцій: патрулювання повітряного простору України винищувальне прикриття (прикривають ударні групи штурмовиків та бомбардувальників), літаки типу МіГ-29 завдають також ударів протирадіолокаційними ракетами HARM по ППО противника і під час масованих ракетних атак намагаються перехоплювати і крилаті ракети, і дрони-камікадзе Shahed.

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Але одразу зазначу, що радянська техніка у нас на озброєнні, а саме ті МіГи, не є ефективною зброєю проти зброї терору. Їхні морально застарілі ракети, радари і радіолокаційна бортова станція літака не можуть бути дуже ефективними".

Нагадаємо: Як пояснюють у Повітряних силах ЗСУ, для перемоги над російським агресором Україні конче потрібні багатоцільові сучасні західні літаки четвертого покоління на кшталт F-16.

Що передувало: Словаччина 17 березня оголосила про своє рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29, наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійнавинищувачі
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