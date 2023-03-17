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МиГи от партнеров усилят Воздушные силы, но это неэффективное оружие против террора РФ – Игнат

Валентина РоманенкоПятница, 17 марта 2023, 16:23
МиГи от партнеров усилят Воздушные силы, но это неэффективное оружие против террора РФ – Игнат
МиГ-29AS Воздушных сил Словакии. Фото с сайта "Милитарный"

Предоставление международными партнерами советских истребителей МиГ-29 усилит оборонительные возможности Украины, но не обезопасит наше государство от воздушного террора России.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Это усилит наши способности, самолеты выполняют ряд функций: патрулирование воздушного пространства Украины, истребительное прикрытие (прикрывают ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков), самолеты типа МиГ-29 наносят также удары противорадиолокационными ракетами HARM по ПВО противника, и во время массированных ракетных атак пытаются перехватывать и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе Shahed.

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Но сразу отмечу, что советская техника у нас на вооружении, а именно те МиГи, не является эффективным оружием против оружия террора. Их морально устаревшие ракеты, радары и радиолокационная бортовая станция самолета не могут быть очень эффективными".

Напомним: Как объясняют в Воздушных силах ВСУ, для победы над российским агрессором Украине крайне необходимы многоцелевые современные западные самолеты четвертого поколения наподобие F-16.

Что предшествовало: Словакия 17 марта объявила о своем решении передать Украине 13 истребителей МиГ-29, на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу в ближайшие дни четырех МиГ-29 Украине.

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Темы: Воздушные силы ВСУвойнаистребители
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