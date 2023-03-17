Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МиГи от партнеров усилят Воздушные силы, но это неэффективное оружие против террора РФ – Игнат

Валентина РоманенкоПятница, 17 марта 2023, 17:23
МиГи от партнеров усилят Воздушные силы, но это неэффективное оружие против террора РФ – Игнат
МиГ-29AS Воздушных сил Словакии. Фото с сайта "Милитарный"

Предоставление международными партнерами советских истребителей МиГ-29 усилит оборонительные возможности Украины, но не обезопасит наше государство от воздушного террора России.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Это усилит наши способности, самолеты выполняют ряд функций: патрулирование воздушного пространства Украины, истребительное прикрытие (прикрывают ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков), самолеты типа МиГ-29 наносят также удары противорадиолокационными ракетами HARM по ПВО противника, и во время массированных ракетных атак пытаются перехватывать и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе Shahed.

Но сразу отмечу, что советская техника у нас на вооружении, а именно те МиГи, не является эффективным оружием против оружия террора. Их морально устаревшие ракеты, радары и радиолокационная бортовая станция самолета не могут быть очень эффективными".

Напомним: Как объясняют в Воздушных силах ВСУ, для победы над российским агрессором Украине крайне необходимы многоцелевые современные западные самолеты четвертого поколения наподобие F-16.

Что предшествовало: Словакия 17 марта объявила о своем решении передать Украине 13 истребителей МиГ-29, на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу в ближайшие дни четырех МиГ-29 Украине.

Читайте также: Западные крылья. Какие самолеты нужны Украине и почему Запад не спешит поставлять свои истребители

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Воздушные силы ВСУвойнаистребители
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Лидер Китая в российских СМИ озвучил мнение о войне в Украине

Президент Чехии: Украина будет иметь только одну попытку для большого контрнаступления

Нардеп от "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП

В учебном центре на Черниговщине погибли четверо военных

Зеленский: Ордер на арест Путина – поворотный момент

UBS заключил соглашение о покупке швейцарского банка Credit Suisse

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Для получения преимущества над врагом нужны многоцелевые истребители вроде F-16 – Игнат
"Победа на земле куется в небе!": командующий Воздушных сил призвал НАТО к авиакоалиции
Воздушные силы уточнили, какие ракеты РФ украинская ПВО может сбивать, а какие – нет
Последние новости
03:48
С начала полномасштабной войны погибли 68 украинских спасателей – ГСЧС
03:28
Сопротивление: Из-за лечения военных РФ в Крыму – дефицит крови и лекарств для гражданских
02:36
Украинские военные тренировались в Италии по использованию системы ПВО SAMP-T – СМИ
01:40
Лидер Китая в российских СМИ озвучил мнение о войне в Украине
00:40
Президент Чехии: Украина будет иметь только одну попытку для большого контрнаступления
23:50
Россияне за день обстреляли 7 общин Сумщины, повреждена ферма
23:23
Женская сборная Украины впервые взяла "серебро" чемпионата Европы по футзалу
23:06
Путин перед приездом Си опять заговорил о "дипломатическом урегулировании" войны
22:31
Нардеп от "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП
22:10
Посол Польши во Франции: Если Украина не защитит себя, мы будем вынуждены вступить в конфликт
Все новости...