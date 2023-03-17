Сирський: Ворог у Бахмуті задіяв усі свої потужності, бої йдуть із трьох сторін міста

Ворог в Бахмуті задіяв усі свої потужності і намагається повністю оточити місто.

Джерело: Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center

Пряма мова: "Фактично по усій східній лінії фронту ворог проводить наступальні дії, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в глибину їх бойових порядків. Найбільш запеклі бої тривають в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного.

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Утім, епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають. Противник задіяв всі свої потужності та намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто".

Деталі: Сирський повідомив, що бої ідуть на півночі, сході та півдні Бахмута, а ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху. На деяких ділянках українські підрозділи мають частковий успіх.

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