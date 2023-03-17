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Сырский: Враг в Бахмуте задействовал все свои мощности, бои идут с трех сторон города

"Украинская правда"Пятница, 17 марта 2023, 18:20
Сырский: Враг в Бахмуте задействовал все свои мощности, бои идут с трех сторон города
Фото Бахмута: MAXAR TECHNOLOGIES

Враг в Бахмуте задействовал все свои мощности и пытается полностью окружить город.

Источник: Командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский, которого цитирует Military Media Center

Прямая речь: "Фактически по всей восточной линии фронта враг проводит наступательные действия, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в глубину их боевых порядков. Наиболее ожесточенные бои идут в районах Кременной, Торского, Белогоровки, Спорного.

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Впрочем, эпицентром боевых действий остается Бахмут. Бои за город продолжаются. Противник задействовал все свои мощности и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях и полностью окружить город".

Детали: Сырский сообщил, что бои идут на севере, востоке и юге Бахмута, а враг несет огромные потери и в очередной раз откатывается без успеха. На некоторых участках украинские подразделения имеют частичный успех.

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Темы: Бахмут
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