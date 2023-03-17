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Зеленський: На ставці говорили, як посилити бійців, які дають "перспективу"

Олена РощінаП'ятниця, 17 березня 2023, 19:51
Зеленський: На ставці говорили, як посилити бійців, які дають перспективу
Українські артилеристи, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський 17 березня провів ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорювалося, як посилити бригади на передовій, завдяки стійкій обороні яких зберігається перспектива подальших активних дій.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Провів сьогодні засідання Ставки. Головна увага – боям на Донбасі: Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Марʼїнка, Білогорівка. Головна увага – нашим воїнам, тому, як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї й захисту.

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Як і завжди, доповідали головком, розвідка, командувачі напрямків. Керівник "Хортиці" генерал Сирський, керівник "Таврії" генерал Тарнавський. Саме ці оперативні угруповання діють на Донбасі.

І я дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру – усім, хто діє на передовій, усім, хто своєю витримкою та хоробрістю тримає реальну оборону. Дякую за стійкість, за силу й за те, що держава бачить перспективу для наших оборонних операцій, для подальших активних дій".

Деталі: Зеленський відзначив бійців спеціальних підрозділів.

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"Сили спеціальних операцій – 8-й полк ССО, дякую вам, хлопці, за філігранне знищення ворога в районі Бахмута й потужне посилення нашої оборони саме на цьому напрямку, у Бахмуті. Дякую всім нашим бійцям ССО, які боронять Луганщину", – сказав президент.

Окрему вдячність він висловив "морським котикам", Морському центру спеціального призначення – за успішні дії на півдні, за "відчутний мінус" у ворога на Херсонському й Запорізькому напрямках, за "потужну відповідь" на удари окупантів по українських силах і містах.

"Дякую воїнам Служби безпеки України. Усім нашим захисникам і захисницям із підрозділу "Альфа", зокрема з груп "Білі вовки" та "Кусто". З 13-го управління військової контррозвідки СБУ – дякую всім вам!", – зазначив Зеленський. 

"Дякую бійцям ГУР МО – кожному воїну, кожному підрозділу. Дякую воїнам нашого Інтернаціонального легіону, усім, хто відчуває потребу боротися за свободу так само, як її, цю потребу, відчувають українці", – додав він.

Від УП: Президент і верховний головнокомандувач ніяк не прокоментував те, що військо може втратити командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" через те, що за критичне інтерв‘ю газеті "The Washington Post" його вирішили понизити на посаді, а він у відповідь подав рапорт про звільнення.

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Теми: ЗеленськийставкаСБУрозвідка
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