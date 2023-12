Комбата 46 бригади понижують у посаді після інтерв'ю WP – він написав рапорт

Командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру після критичного інтерв‘ю американській газеті "The Washington Post".

Джерело: співрозмовники "Української правди" у 46 бригаді, шеф-редакторка українського бюро "The Washington Post" Ізабель Хуршудян у Twitter

Деталі: Як зазначили співрозмовники УП, рішення щодо пониження "Купола" в посаді було ухвалене командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ, тобто генерал-майором Максимом Миргородським.

У відповідь на такий крок "Купол" написав рапорт на звільнення.

УП також звернулася по коментар до прес-служби ДШВ.

Командир "Купол" був одним зі співрозмовників видання "The Washington Post", яке в результаті розмов написало, що Сили оборони України втратили на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців, а недосвідченість новобранців, разом із браком зброї, нібито зменшує оптимізм та ставить під сумнів готовність Києва до весняного наступу.

Шеф-редакторка українського бюро "The Washington Post" Ізабель Хуршудян написала у Twitter, що "Купол" розумів ризики критики ситуації, але все одно дав інтерв’ю.

"Я спілкувалася з Куполом. Зіткнувшись із переведенням на іншу посаду, він вирішив залишити свій пост. Дуже невдалий розвиток подій для досвідченого командира, який виступав за позитивні зміни в Збройних силах України", – зазначила вона.

"І коли ми з Куполом сіли за стіл для інтерв'ю, то обговорили той факт, що він, швидше за все, зіткнеться з певними професійними репресіями за свої коментарі. Він відчував, що це вартує ризику", – додала Хуршудян.

