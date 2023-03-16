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Комбата 46 бригади понижують у посаді після інтерв'ю WP – він написав рапорт

Ольга Кириленко, Олена РощінаЧетвер, 16 березня 2023, 15:07
Комбата 46 бригади понижують у посаді після інтерв'ю WP – він написав рапорт
Комбат "Купол", фото з його Facebook, опубліковане Олександром Погребиським

Командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру після критичного інтерв‘ю американській газеті "The Washington Post".

Джерело: співрозмовники "Української правди" у 46 бригаді, шеф-редакторка українського бюро "The Washington Post" Ізабель Хуршудян у Twitter

Деталі: Як зазначили співрозмовники УП, рішення щодо пониження "Купола" в посаді було ухвалене командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ, тобто генерал-майором Максимом Миргородським.

У відповідь на такий крок "Купол" написав рапорт на звільнення.

УП також звернулася по коментар до прес-служби ДШВ.

Командир "Купол" був одним зі співрозмовників видання "The Washington Post", яке в результаті розмов написало, що Сили оборони України втратили на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців, а недосвідченість новобранців, разом із браком зброї, нібито зменшує оптимізм та ставить під сумнів готовність Києва до весняного наступу.

Шеф-редакторка українського бюро "The Washington Post" Ізабель Хуршудян написала у Twitter, що "Купол" розумів ризики критики ситуації, але все одно дав інтерв’ю.

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"Я спілкувалася з Куполом. Зіткнувшись із переведенням на іншу посаду, він вирішив залишити свій пост. Дуже невдалий розвиток подій для досвідченого командира, який виступав за позитивні зміни в Збройних силах України", – зазначила вона.

"І коли ми з Куполом сіли за стіл для інтерв'ю, то обговорили той факт, що він, швидше за все, зіткнеться з певними професійними репресіями за свої коментарі. Він відчував, що це вартує ризику", – додала Хуршудян.

За даними "Української правди", це не перший випадок переведення в 46 бригаді після комунікації з пресою.

Сержанта ДШВ Олександра Погребиського після інтерв‘ю "Українській правді" про обстановку в Соледарі, з якого в січні 2023 року виходила українська армія, перевели з бойового підрозділу в учбовий центр ДШВ, на посаду головного інструктора роти.

"Не люблять правду військові керівники та не хочуть вирішувати системні проблеми", – зазначають співрозмовники УП.

УП, доповнено
Теми: Збройні силивійнаЗМІ
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