Зеленский: На ставке говорили, как усилить бойцов, которые дают "перспективу"
Президент Владимир Зеленский 17 марта провел ставку верховного главнокомандующего, на которой обсуждалось, как усилить бригады на передовой, благодаря устойчивой обороне которых сохраняется перспектива дальнейших активных действий.
Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "Провел сегодня заседание Ставки. Главное внимание – боям на Донбассе: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка, Белогоровка. Главное внимание – нашим воинам, тому, как поддержать наши бригады, как дать им больше сил, возможностей, больше оружия и защиты.
Как и всегда, докладывали главком, разведка, командующие направлениями. Руководитель "Хортицы" генерал Сырский, руководитель "Таврии" генерал Тарнавский. Именно эти оперативные группировки действуют на Донбассе.
И я благодарю каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера – всех, кто действует на передовой, всех, кто своей выдержкой и храбростью держит реальную оборону. Спасибо за стойкость, за силу и за то, что государство видит перспективу для наших оборонительных операций, для дальнейших активных действий".
Детали: Зеленский отметил бойцов специальных подразделений.
"Силы специальных операций – 8-й полк ССО, спасибо вам, ребята, за филигранное уничтожение врага в районе Бахмута и мощное усиление нашей обороны именно на этом направлении, в Бахмуте. Спасибо всем нашим бойцам ССО, которые защищают Луганщину", – сказал президент.
Отдельную благодарность он выразил "морским котикам", Морскому центру специального назначения – за успешные действия на юге, за "ощутимый минус" у врага на Херсонском и Запорожском направлениях, за "мощный ответ" на удары оккупантов по украинским силам и городам.
"Спасибо воинам Службы безопасности Украины. Всем нашим защитникам и защитницам из подразделения "Альфа", в частности из групп "Белые волки" и "Кусто", из 13-го управления военной контрразведки СБУ – спасибо всем вам!", – отметил Зеленский.
"Спасибо бойцам ГУР МО – каждому воину, каждому подразделению", – добавил он.
"Спасибо воинам нашего Интернационального легиона, всем, кто испытывает потребность бороться за свободу так же, как ее, эту потребность, чувствуют украинцы", – подытожил президент.
От УП: Президент и верховный главнокомандующий никак не прокомментировал то, что войско может лишиться командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" из-за того, что за критическое интервью газете "The Washington Post" его решили понизить в должности, а он в ответ подал рапорт об увольнении.
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