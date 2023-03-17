В Росії хочуть встановити конкретних суддів, які дозволили арештувати Путіна

Слідчий комітет Росії буде встановлювати "конкретних осіб" із числа суддів Міжнародного кримінального суду, які видали ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: російське пропагандистське видання "RT", яке цитує голову російського Слідчого комітету Олександра Бастрикіна

Деталі: Бастрикін доручив провести перевірку через видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів про арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львова-Бєлової.

Зазначається, що Слідчий комітет має встановити "конкретних осіб із числа суддів МКС, які ухвалювали завідомо незаконні рішення".

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