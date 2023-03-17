В Росії хочуть встановити конкретних суддів, які дозволили арештувати Путіна
П'ятниця, 17 березня 2023, 20:39
Слідчий комітет Росії буде встановлювати "конкретних осіб" із числа суддів Міжнародного кримінального суду, які видали ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна.
Джерело: російське пропагандистське видання "RT", яке цитує голову російського Слідчого комітету Олександра Бастрикіна
Деталі: Бастрикін доручив провести перевірку через видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів про арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львова-Бєлової.
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Зазначається, що Слідчий комітет має встановити "конкретних осіб із числа суддів МКС, які ухвалювали завідомо незаконні рішення".
Передісторія:
- 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.
- Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду підозрюваного президента РФ Володимира Путіна.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що після історичного рішення про видачу ордера на арешт Путіна повинна бути історична відповідальність.
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