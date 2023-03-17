В России хотят установить конкретных судей, которые разрешили арестовать Путина
Пятница, 17 марта 2023, 21:39
Следственный комитет России будет устанавливать "конкретных лиц" из числа судей Международного уголовного суда, которые выдали ордера на арест президента РФ Владимира Путина.
Источник: российское пропагандистское издание "RT", которое цитирует главу российского Следственного комитета Александра Бастрыкина
Детали: Бастрыкин поручил провести проверку из-за выдачи Международным уголовным судом ордеров об аресте Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львова-Беловой.
Отмечается, что Следственный комитет должен установить "конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали заведомо незаконные решения".
Предыстория:
- 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест президента России Владимира Путина.
- Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что после исторического решения о выдаче ордера на арест Путина должна быть историческая ответственность.