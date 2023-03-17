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В России хотят установить конкретных судей, которые разрешили арестовать Путина

"Украинская правда"Пятница, 17 марта 2023, 20:39
В России хотят установить конкретных судей, которые разрешили арестовать Путина
Фото иллюстративное

Следственный комитет России будет устанавливать "конкретных лиц" из числа судей Международного уголовного суда, которые выдали ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

Источник: российское пропагандистское издание "RT", которое цитирует главу российского Следственного комитета Александра Бастрыкина

Детали: Бастрыкин поручил провести проверку из-за выдачи Международным уголовным судом ордеров об аресте Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львова-Беловой.

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Отмечается, что Следственный комитет должен установить "конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали заведомо незаконные решения".

Предыстория:

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест президента России Владимира Путина.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что после исторического решения о выдаче ордера на арест Путина должна быть историческая ответственность.

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Темы: Путинсуд
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