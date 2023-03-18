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Атака дронів на Україну: сили ППО знищили 11 "Шахедів"

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 02:38
Атака дронів на Україну: сили ППО знищили 11 Шахедів
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED-136. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Сили протиповітряної оборони знищили 11 із 16 безпілотників типу "Шахед", які ввечері 17 березня атакували Україну.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed-136/131". Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.

Силами та засобами повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних сил ЗСУ знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях".

Деталі: У Повітряних силах також повідомили, що загалом українські області атакували 16 ударних дронів.

Що цьому передувало: 

  • У Києві та низці областей України у п'ятницю ввечері оголошували повітряну тривогу через атаку дронів-камікадзе.
  • У містах Дніпро і Новомосковськ Дніпропетровської області лунали вибухи.
  • Сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники типу "Шахед", які атакували Київ.

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Теми: ППОШахедУкраїнаРосія
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