Атака дронів на Україну: сили ППО знищили 11 "Шахедів"
Субота, 18 березня 2023, 01:38
Сили протиповітряної оборони знищили 11 із 16 безпілотників типу "Шахед", які ввечері 17 березня атакували Україну.
Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed-136/131". Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.
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Силами та засобами повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Захід" Повітряних сил ЗСУ знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях".
Деталі: У Повітряних силах також повідомили, що загалом українські області атакували 16 ударних дронів.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- У Києві та низці областей України у п'ятницю ввечері оголошували повітряну тривогу через атаку дронів-камікадзе.
- У містах Дніпро і Новомосковськ Дніпропетровської області лунали вибухи.
- Сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники типу "Шахед", які атакували Київ.