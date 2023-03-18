Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов"

Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 из 16 беспилотников типа "Шахед", которые вечером 17 марта атаковали Украину.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ в Telegram

Дословно: "Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131". Атака осуществлялась с двух направлений – с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области РФ.

Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных сил ВСУ уничтожено 11 ударных БпЛА в центральных, западных и восточных областях".

Детали: В Воздушных силах также сообщили, что в целом украинские области атаковали 16 ударных дронов.

Что этому предшествовало:

В Киеве и ряде областей Украины в пятницу вечером объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов-камикадзе.

В городах Днепр и Новомосковск Днепропетровской области раздавались взрывы.

Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники типа "Шахед", которые атаковали Киев.