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Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов"

"Украинская правда"Суббота, 18 марта 2023, 01:38
Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 Шахедов
ДРОН-КАМИКАДЗЕ SHAHED-136. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 из 16 беспилотников типа "Шахед", которые вечером 17 марта атаковали Украину.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ в Telegram

Дословно: "Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131". Атака осуществлялась с двух направлений – с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области РФ.

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Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных сил ВСУ уничтожено 11 ударных БпЛА в центральных, западных и восточных областях".

Детали: В Воздушных силах также сообщили, что в целом украинские области атаковали 16 ударных дронов.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Киеве и ряде областей Украины в пятницу вечером объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов-камикадзе.
  • В городах Днепр и Новомосковск Днепропетровской области раздавались взрывы.
  • Силы противовоздушной обороны уничтожили все беспилотники типа "Шахед", которые атаковали Киев.

Темы: ПВОШахедУкраинаРосcия
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