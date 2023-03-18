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Ордер на арешт Путіна виправданий – Байден

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 04:15
Ордер на арешт Путіна виправданий – Байден
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив військові злочини.

Джерело: Байден, якого цитує The New York Times

Пряма мова: "Я думаю, що це (ордер МКС на арешт Путіна – ред.) виправдано. Путін явно вчинив військові злочини".

Деталі: Байден наголосив, що рішення суду в Гаазі видати ордер є "дуже сильною позицією".

При цьому він відзначив, що США не є членом МКС.

Передісторія:

  • У жовтні минулого року уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова повідомила Путіну, що "всиновила" викрадену з Маріуполя дитину. За її словами, лише станом на жовтень до РФ вивезли до 2 тис. дітей-сиріт із соціальних закладів, а 350 дітей з Донбасу вже "прилаштовані" у прийомні родини у 16 регіонах РФ. 
  • Українська сторона зафіксувала депортацію 16 221 дитини.
  • Напередодні повідомлялося, що Міжнародний кримінальний суд готується відкрити дві справи про воєнні злочини РФ в Україні: у зв’язку з викраденнями українських дітей та навмисними атаками Росії проти цивільної інфраструктури України.
  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в п'ятницю видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду підозрюваного президента РФ Володимира Путіна.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що після історичного рішення про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна повинна бути історична відповідальність.

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Теми: БайденГаазький трибуналПутін
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