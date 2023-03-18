Ордер на арест Путина оправдан – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Источник: Байден, которого цитирует The New York Times

Прямая речь: "Я думаю, что это (ордер МУС на арест Путина – ред.) оправдано. Путин явно совершил военные преступления".

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Детали: Байден отметил, что решение суда в Гааге выдать ордер является "очень сильной позицией".

При этом он отметил, что США не являются членом МУС.

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