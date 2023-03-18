Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ордер на арест Путина оправдан – Байден

"Украинская правда"Суббота, 18 марта 2023, 04:15
Ордер на арест Путина оправдан – Байден
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Источник: Байден, которого цитирует The New York Times

Прямая речь: "Я думаю, что это (ордер МУС на арест Путина – ред.) оправдано. Путин явно совершил военные преступления".

Детали: Байден отметил, что решение суда в Гааге выдать ордер является "очень сильной позицией".

При этом он отметил, что США не являются членом МУС.

Предыстория: 

  • В октябре прошлого года уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила Путину, что "усыновила" похищенного из Мариуполя ребенка. По ее словам, только по состоянию на октябрь в РФ вывезли до 2 тыс. детей-сирот из социальных учреждений, а 350 детей с Донбасса уже "пристроены" в приемные семьи в 16 регионах РФ.
  • Накануне сообщалось, что Международный уголовный суд готовится открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине: в связи с похищениями украинских детей и умышленными атаками России против гражданской инфраструктуры Украины.
  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после исторического решения о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина должна быть историческая ответственность.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БайденГаагский трибуналПутин
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЗеленский неанонсировано приехал в Харьков: вручил награду "Город-герой"

Если Путин поедет в Европу, его должны задержать и выдать суду в Гааге – Блинкен

Варфоломей обвинил РПЦ в преступлениях войны в Украине

картаРоссийским военным перестают платить: жалобы из полсотни регионов

Парламент Швеции одобрил вступление в НАТО

500 миллионов убытков: НАБУ сообщило о подозрении экс-главе ФГИУ Сенниченко

Все новости...
Байден
Сын Байдена подал в суд из-за ноутбука, который используют для нападок на его отца
Вашингтон не имеет желания снижать потолок цен на российскую нефть – WSJ
Байдена проинформировали о столкновении российского Су-27 с беспилотником США над Черным морем
Последние новости
20:40
Премьер Польши: ось Россия-Китай – опасна
20:36
фотоУдар "Шахедов" по общежитию: в Ржищеве увеличилось количество погибших
20:36
Генсек НАТО не исключил, что страны члены пришлют Украине западные истребители
20:31
Соруководитель преступной организации подарил жене экс-главы ФГИУ Porsche – НАБУ
20:29
В Чехии закрыли лазейку, через которую россияне и белорусы могли получать чешские визы
20:25
Глава МИД Сербии говорит, что позиция Белграда по санкциям против РФ не изменилась
20:16
В порту Финляндии задержали груз удобрений подсанкционного олигарха РФ
20:02
видеоЗеленский – убийцам из РФ: Ордер на арест – лучшее, что может с вами произойти
19:59
Как часто украинцы совершают ответственные поступки и как именно их понимают – опрос
19:55
Экс-глава Фонда госимущества выдавал себя за "обличителя коррупции", чтобы устранить конкурентов – НАБУ
Все новости...