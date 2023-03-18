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Ордер на арест Путина оправдан – Байден

"Украинская правда"Суббота, 18 марта 2023, 03:15
Ордер на арест Путина оправдан – Байден
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Источник: Байден, которого цитирует The New York Times

Прямая речь: "Я думаю, что это (ордер МУС на арест Путина – ред.) оправдано. Путин явно совершил военные преступления".

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Детали: Байден отметил, что решение суда в Гааге выдать ордер является "очень сильной позицией".

При этом он отметил, что США не являются членом МУС.

Предыстория: 

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  • В октябре прошлого года уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила Путину, что "усыновила" похищенного из Мариуполя ребенка. По ее словам, только по состоянию на октябрь в РФ вывезли до 2 тыс. детей-сирот из социальных учреждений, а 350 детей с Донбасса уже "пристроены" в приемные семьи в 16 регионах РФ.
  • Накануне сообщалось, что Международный уголовный суд готовится открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине: в связи с похищениями украинских детей и умышленными атаками России против гражданской инфраструктуры Украины.
  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после исторического решения о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина должна быть историческая ответственность.

Темы: БайденГаагский трибуналПутин
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