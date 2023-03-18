ГУР про рішення МКС: У Кремлі вже шукають наступника Путіну

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що після рішення Міжнародного кримінального суду про арешт російського диктатора Володимира Путіна у Кремлі шукають наступника президенту РФ.

Джерело: Юсов в ефірі телемарафону

Деталі: Юсов зазначив, що 17 березня російські пропагандисти не вийшли зі своїми шоу, де обговорювали Гаагу, оскільки обговорення цього для населення РФ було б "дивним і занадто тривожним "дзвінком".

Пряма мова Юсова: "Коло Путіна звужується, він стає все більш токсичним як для зовнішнього світу, так і всередині країни.

Зокрема, у вежах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна і шукає його вже не Путін".

Передісторія:

У жовтні минулого року уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова повідомила Путіну, що "всиновила" викрадену з Маріуполя дитину. За її словами, лише станом на жовтень до РФ вивезли до 2 тис. дітей-сиріт із соціальних закладів, а 350 дітей з Донбасу вже "прилаштовані" у прийомні родини у 16 регіонах РФ.

Українська сторона зафіксувала депортацію 16 221 дитини.

Напередодні повідомлялося, що Міжнародний кримінальний суд готується відкрити дві справи про воєнні злочини РФ в Україні: у зв’язку з викраденнями українських дітей та навмисними атаками Росії проти цивільної інфраструктури України.

17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в п'ятницю видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду підозрюваного президента РФ Володимира Путіна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після історичного рішення про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна повинна бути історична відповідальність.