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ГУР о решении МУС: В Кремле уже ищут преемника Путину

Роман ПетренкоСуббота, 18 марта 2023, 12:43
ГУР о решении МУС: В Кремле уже ищут преемника Путину
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что после решения Международного уголовного суда об аресте российского диктатора Владимира Путина в Кремле ищут преемника президенту РФ.

Источник: Юсов в эфире телемарафона

Детали: Юсов отметил, что 17 марта российские пропагандисты не вышли со своими шоу, где обсуждали Гаагу, поскольку обсуждение этого для населения РФ было бы "странным и слишком тревожным "звонком".

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Прямая речь Юсова: "Круг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны.

В частности, в башнях Кремля все больше недовольства от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина и ищет его уже не Путин".

Предыстория: 

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  • В октябре прошлого года уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила Путину, что "усыновила" похищенного из Мариуполя ребенка. По ее словам, только по состоянию на октябрь в РФ вывезли до 2 тыс. детей-сирот из социальных учреждений, а 350 детей с Донбасса уже "пристроены" в приемные семьи в 16 регионах РФ.
  • Накануне сообщалось, что Международный уголовный суд готовится открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине: в связи с похищениями украинских детей и умышленными атаками России против гражданской инфраструктуры Украины.
  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после исторического решения о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина должна быть историческая ответственность.

Темы: ПутинРосcия
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