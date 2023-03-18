ГУР о решении МУС: В Кремле уже ищут преемника Путину

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что после решения Международного уголовного суда об аресте российского диктатора Владимира Путина в Кремле ищут преемника президенту РФ.

Источник: Юсов в эфире телемарафона

Детали: Юсов отметил, что 17 марта российские пропагандисты не вышли со своими шоу, где обсуждали Гаагу, поскольку обсуждение этого для населения РФ было бы "странным и слишком тревожным "звонком".

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Прямая речь Юсова: "Круг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны.

В частности, в башнях Кремля все больше недовольства от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина и ищет его уже не Путин".

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