ГУР о решении МУС: В Кремле уже ищут преемника Путину
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что после решения Международного уголовного суда об аресте российского диктатора Владимира Путина в Кремле ищут преемника президенту РФ.
Источник: Юсов в эфире телемарафона
Детали: Юсов отметил, что 17 марта российские пропагандисты не вышли со своими шоу, где обсуждали Гаагу, поскольку обсуждение этого для населения РФ было бы "странным и слишком тревожным "звонком".
Прямая речь Юсова: "Круг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны.
В частности, в башнях Кремля все больше недовольства от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина и ищет его уже не Путин".
Предыстория:
- В октябре прошлого года уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила Путину, что "усыновила" похищенного из Мариуполя ребенка. По ее словам, только по состоянию на октябрь в РФ вывезли до 2 тыс. детей-сирот из социальных учреждений, а 350 детей с Донбасса уже "пристроены" в приемные семьи в 16 регионах РФ.
- Накануне сообщалось, что Международный уголовный суд готовится открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине: в связи с похищениями украинских детей и умышленными атаками России против гражданской инфраструктуры Украины.
- 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
- Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после исторического решения о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина должна быть историческая ответственность.