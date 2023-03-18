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Путин приехал в Крым - росСМИ

Роман ПетренкоСуббота, 18 марта 2023, 15:05
Путин приехал в Крым - росСМИ
путин, фото россми

Российские пропагандисты утверждают, что диктатор Владимир Путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров - сразу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.

Источник: ТАСС, так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев

Детали: Как анонсировал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент РФ должен принять участие "в открытии значимого культурно-исторического объекта".

Развожаев написал, якобы Путин приехал специально на открытие детской школы искусств в Херсонесе, которую ему должны были показать по видеоконференции.

Оккупант также пишет, якобы Путин "умеет удивить" и якобы лично приехал на автомобиле в Крым.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после исторического решения о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина должна быть историческая ответственность.

Темы: ПутинКрымоккупациявойна
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