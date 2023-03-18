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Росіяни намагаються оточити Авдіївку, за добу втратили майже дві роти вояк – Сили оборони

Роман ПетренкоСубота, 18 березня 2023, 15:54
Росіяни намагаються оточити Авдіївку, за добу втратили майже дві роти вояк – Сили оборони
донеччина, ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Російські окупанти хочуть взяти в кільце Авдіївку, щоб локалізувати всі сили оборони. Лише за останню добу вони втратили майже дві роти особового складу, зазначив керівник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Джерело: Дмитрашківський в ефірі телемарафону

Пряма мова Дмитрашківського: "Протягом минулої доби ворог 21 раз намагався атакувати позиції в районі Авдіївки та Мар’їнки, але без жодного успіху.

Ворог за вчорашній день втратив близько двох рот особового складу вбитими і пораненими.

Стало відомо, що в районі Авдіївки та Мар’їнки до підрозділу 155-ї бригади морської піхоти РФ долучився ще підрозділ спецпризначення 98-ї бригади ДШВ. Це підсилення, але морально-психологічний стан даного підрозділу дорівнює нулю".

Деталі: Він пояснив, що основним задумом Кремля є взяти в кільце Авдіївку, щоб локалізувати всі сили оборони, які є в цьому місті.

Теми: Авдіївкавійна
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