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Россияне пытаются взять в кольцо Авдеевку, за сутки потеряли почти две роты вояк - Силы обороны

Роман ПетренкоСуббота, 18 марта 2023, 15:54
Россияне пытаются взять в кольцо Авдеевку, за сутки потеряли почти две роты вояк - Силы обороны
донетчина, ФОТО Иллюстративное: GETTY IMAGES

Российские оккупанты хотят взять в кольцо Авдеевку, чтобы локализовать все силы обороны. Только за последние сутки они потеряли почти две роты личного состава, отметил руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Источник: Дмитрашковский в эфире телемарафона

Прямая речь Дмитрашковского: "За прошедшие сутки враг 21 раз пытался атаковать позиции в районе Авдеевки и Марьинки, но без всякого успеха.

Враг за вчерашний день потерял около двух рот личного состава убитыми и ранеными.

Стало известно, что в районе Авдеевки и Марьинки к подразделению 155-й бригады морской пехоты РФ присоединилось еще подразделение спецназначения 98-й бригады ДШВ. Это усиление, но морально-психологическое состояние данного подразделения равно нулю".

Детали: Он пояснил, что основным замыслом Кремля является взять в кольцо Авдеевку, чтобы локализовать все силы обороны, которые есть в этом городе.

Темы: Авдеевкавойна
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