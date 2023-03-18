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Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение

Катерина ТищенкоСуббота, 18 марта 2023, 16:30
Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение
Епифаний, фото ПЦУ

Митрополит ПЦУ Епифаний уверяет, что монастырь на территории Киево-Печерской Лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.

Источник: обращение Епифания к братии Лавры и общественности

Дословно: "В связи с событиями, связанными со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой, считаю необходимым дать объяснения по ряду вопросов.

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Прежде всего, следует подчеркнуть, что ни в коем случае речь не идет о закрытии этого монастыря, прекращении в нем молитвы, богослужений, монашеской жизни. Сравнение нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на церковь в целом и двукратным закрытием монастыря в частности – безосновательная манипуляция. Особенно цинично она звучит из уст иерарха, который был тесно связан с Компартией и даже пытался от нее выдвигаться на выборную должность".

Детали: Епифаний призвал братию Лавры "способствовать процессу освобождения от московского ига".

"Московская духовная власть в Украине является неканонической, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа", - подчеркнул он.

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Епифаний напомнил, что, открывая монастырь в составе Поместной церкви, Священный синод ПЦУ одновременно обратился к правительству с просьбой предоставить в Лавре помещение для монашеской жизни и богослужений.

"Эта просьба остается актуальной, и мы будем настаивать на том, чтобы монашеская жизнь, возможность для ежедневной молитвы и богослужений были должным образом обеспечены", - подчеркнул митрополит.

Дословно: "Как священноархимандрит я заверяю братию, что все из вас, кто последуют требованиям канонов и Томоса, отвергнут беззаконную власть Москвы, - продолжат свое служение в Лавре. Все свои возможности и авторитет мы будем использовать для того, чтобы защитить вас от запугиваний со стороны прежнего руководителя Лавры.

Управлять текущими делами обители будут те, кто знают традиции и жизнь монастыря, кто известен вам, ведь принадлежит к братии, кто имеет соответствующие способности и не запятнал себя преданностью "русскому миру".

Древний славянский язык, вместе с современным украинским языком, будет богослужебным языком Лавры - мы знаем, что для многих из вас этот вопрос также важен".

Темы: ЕпифанийПравославная Церковь УкраиныУПЦ МП
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