Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение

Катерина ТищенкоСуббота, 18 марта 2023, 17:30
Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение
Епифаний, фото ПЦУ

Митрополит ПЦУ Епифаний уверяет, что монастырь на территории Киево-Печерской Лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.

Источник: обращение Епифания к братии Лавры и общественности

Дословно: "В связи с событиями, связанными со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой, считаю необходимым дать объяснения по ряду вопросов.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что ни в коем случае речь не идет о закрытии этого монастыря, прекращении в нем молитвы, богослужений, монашеской жизни. Сравнение нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на церковь в целом и двукратным закрытием монастыря в частности – безосновательная манипуляция. Особенно цинично она звучит из уст иерарха, который был тесно связан с Компартией и даже пытался от нее выдвигаться на выборную должность".

Детали: Епифаний призвал братию Лавры "способствовать процессу освобождения от московского ига".

"Московская духовная власть в Украине является неканонической, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа", - подчеркнул он.

Епифаний напомнил, что, открывая монастырь в составе Поместной церкви, Священный синод ПЦУ одновременно обратился к правительству с просьбой предоставить в Лавре помещение для монашеской жизни и богослужений.

ВИДЕО ДНЯ

"Эта просьба остается актуальной, и мы будем настаивать на том, чтобы монашеская жизнь, возможность для ежедневной молитвы и богослужений были должным образом обеспечены", - подчеркнул митрополит.

Дословно: "Как священноархимандрит я заверяю братию, что все из вас, кто последуют требованиям канонов и Томоса, отвергнут беззаконную власть Москвы, - продолжат свое служение в Лавре. Все свои возможности и авторитет мы будем использовать для того, чтобы защитить вас от запугиваний со стороны прежнего руководителя Лавры.

Управлять текущими делами обители будут те, кто знают традиции и жизнь монастыря, кто известен вам, ведь принадлежит к братии, кто имеет соответствующие способности и не запятнал себя преданностью "русскому миру".

Древний славянский язык, вместе с современным украинским языком, будет богослужебным языком Лавры - мы знаем, что для многих из вас этот вопрос также важен".

Темы: ЕпифанийПравославная Церковь УкраиныУПЦ МП
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты в Бахмуте выдыхаются, скоро мы этим воспользуемся – Сырский

видеоЮАР будет консультироваться с РФ из-за ордера на арест Путина

Президент Чехии прогнозирует уменьшение поддержки Украины Западом

Генсек НАТО не исключил, что страны-члены пришлют Украине западные истребители

видеоЗеленский неанонсировано приехал в Харьков: вручил награду "Город-герой"

Если Путин поедет в Европу, его должны задержать и выдать суду в Гааге – Блинкен

Все новости...
Епифаний
Епифаний поехал в Ватикан свидетельствовать о российской агрессии
Епифаний снова проведет богослужение в Успенском соборе Лавры
Епифаний в Киево-Печерской Лавре проводит Рождественскую службу
Последние новости
09:50
Британская разведка рассказала о ситуации под Кременной
09:42
Оккупанты 11 раз били по Херсонской области: погиб человек
09:38
Саммит ЕС в Брюсселе обсудит предоставление боеприпасов Украине и реформу энергорынка
09:37
Медведев заявил, что Россия начала войну, потому что Украина - это часть России
09:36
Год полномасштабной войны: РФ нанесла ущерб инфраструктуре Украины на $144 миллиарда
09:24
Андрей Рымарук: Самая большая угроза этой войны для нас – это переход в паузу
09:10
Оккупанты за сутки убили 2 жителей Донетчины - ОВА
09:10
По всей Украине – воздушная тревога, МиГ в Беларуси
09:06
Польские СМИ узнали, кто может стать новым послом в Украине
08:51
Оккупанты в Бахмуте выдыхаются, скоро мы этим воспользуемся – Сырский
Все новости...