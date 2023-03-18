Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 20:26
Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності притягнення до відповідальності Росії та її спільників не лише за агресію проти України, але й проти інших країн, зокрема Сирії.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема постачаючи "Шахеди", хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу. Тими, кого зрештою притягнуть до відповідальності за те, що вони роблять проти наших людей, людей в цілому, міжнародного права.

Це буде стосуватися не лише терору проти українців, не лише спроби анексії нашої землі, починаючи з Криму, але й інших агресій Росії проти міжнародного порядку, проти нормального мирного людського життя, зокрема й на території Сирії.

Реклама:

Народ Сирії не отримав належний міжнародний захист, і це дало відчуття безкарності Кремлю та його спільникам. Міста Сирії російські бомби руйнували так само, як і наші українські міста. Саме в цій безкарності значна частина теперішньої агресивності Кремля".

Деталі: Зеленський підкреслив, що коли український народ захистить себе і відновить територіальну цілісність, "це дасть гарантії миру й для багатьох інших частин світу".

Що передувало: 18 березня президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти сирійського лідера Башара Асада, а також 70-річного прем’єра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада.

ВІДЕО ДНЯ

16 березня Асад після переговорів у Кремлі заявив, що визнає захоплені Росією території України "російськими".

Теми: ЗеленськийСиріявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
У Міноборони запевнили, що мобілізованих без підготовки не відправляють на передову
США почали депортувати до Росії втікачів від мобілізації – ЗМІ
У МЗС нагадали Росії, що Україна звільняє території, де проводилися псевдореферендуми
Росіяни обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: є загиблі й поранені
Останні новини
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
Усі новини...
Реклама: