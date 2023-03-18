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Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 21:26
Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності притягнення до відповідальності Росії та її спільників не лише за агресію проти України, але й проти інших країн, зокрема Сирії.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема постачаючи "Шахеди", хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу. Тими, кого зрештою притягнуть до відповідальності за те, що вони роблять проти наших людей, людей в цілому, міжнародного права.

Це буде стосуватися не лише терору проти українців, не лише спроби анексії нашої землі, починаючи з Криму, але й інших агресій Росії проти міжнародного порядку, проти нормального мирного людського життя, зокрема й на території Сирії.

Народ Сирії не отримав належний міжнародний захист, і це дало відчуття безкарності Кремлю та його спільникам. Міста Сирії російські бомби руйнували так само, як і наші українські міста. Саме в цій безкарності значна частина теперішньої агресивності Кремля".

Деталі: Зеленський підкреслив, що коли український народ захистить себе і відновить територіальну цілісність, "це дасть гарантії миру й для багатьох інших частин світу".

Що передувало: 18 березня президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти сирійського лідера Башара Асада, а також 70-річного прем’єра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада.

16 березня Асад після переговорів у Кремлі заявив, що визнає захоплені Росією території України "російськими".

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Теми: ЗеленськийСиріявійнаРосія
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