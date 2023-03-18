Зеленский: Россию и сообщников накажут за агрессию не только против Украины, но и против Сирии

Президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость привлечения к ответственности России и ее сообщников не только за агрессию против Украины, но и против других стран, в частности Сирии.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности поставляя "Шахеды", кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира. Теми, кого в конце концов привлекут к ответственности за то, что они делают против наших людей, людей в целом, международного права.

Это будет касаться не только террора против украинцев, не только попытки аннексии нашей земли, начиная с Крыма, но и других агрессий России против международного порядка, против нормальной мирной человеческой жизни, в том числе и на территории Сирии.

Народ Сирии не получил надлежащую международную защиту, и это дало ощущение безнаказанности Кремлю и его сообщникам. Города Сирии российские бомбы разрушали так же, как и наши украинские города. Именно в этой безнаказанности значительная часть нынешней агрессивности Кремля".

Детали: Зеленский подчеркнул, что когда украинский народ защитит себя и восстановит территориальную целостность, "это даст гарантии мира и для многих других частей мира".

Что предшествовало: 18 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против сирийского лидера Башара Асада, а также 70-летнего премьера Сирии Хусейна Арнуса и министра иностранных дел Фейсала аль-Микдада.

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16 марта Асад после переговоров в Кремле заявил, что признает захваченные Россией территории Украины "российскими".