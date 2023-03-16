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Асад сказав російським пропагандистам, що визнає "нові кордони" РФ

Олена РощінаЧетвер, 16 березня 2023, 11:57
Асад сказав російським пропагандистам, що визнає нові кордони РФ
Башар Асад і Володимир Путін у Кремлі, 2021, ілюстративне фото AFP Getty Images

Сирійський диктатор Башар Асад після переговорів у Кремлі заявив, що визнає захоплені Росією території України "російськими".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: "РИА Новости" заявляє, що поговорило з президентом Сирії одразу після його перемовин у Кремлі 15 березня і поцікавилося, чи визнає Дамаск "нові кордони" Російської Федерації з "приєднаними", тобто окупованими, територіями Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України.

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Сирійський диктатор відповів ствердно, у дусі російської пропаганди. 

Пряма мова Асада: "Звісно. Я кажу, що це російські території, і навіть якби не сталася війна, це історично російські території...

Це питання для нас зрозуміле від самого початку, і ми не будемо вагатися у своїй позиції. Позиція Сирії – чітка і водночас рішуча: у нас є переконаність у цьому питанні, не тільки заради дружби з Росією, а й тому, що ці території – території Росії.

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Вони були передані Україні, можливо, близько 100 років тому, я думаю, що за часів (Володимира) Леніна. На них проживають російські громадяни, і факти на місцях свідчать про те, що це російська земля. Ми переконані в цій позиції".

Чому це важливо: Росія на чолі з диктатором Володимиром Путіним постійно маніпулює історією у своїх інтересах і загарбницьких цілях. Диктатор Башар Асад, на боці якого воює в Сирії Росія, – один із небагатьох керівників, хто підтримує політику Путіна.

Передісторія: 

  • У лютому-березні 2014 року РФ анексувала український півострів Крим, який мав статус автономної республіки, а навесні розв'язала збройний конфлікт на сході України, так званому Донбасі (скорочено від Донецький вугільний басейн). 
  • У лютому 2022 року, після 8 років гібридної війни, російські війська почали повномасштабну війну з Україною. Після повномасштабного вторгнення РФ захопила ще частину Луганської та Донецької областей, а також частину Запорізької та Херсонської областей.
  • Росія назвала ці території своїми, традиційно прикрившись псевдореферендумами
  • Влада Росія відкрито завяляла, що однією з її цілей у війні є прокладання сухопутного шляху півднем України з окупованого Криму до російської території, а то й до молдовського Придністров'я.

Теми: СиріяРосіяокупаціяісторія
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