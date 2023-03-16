Асад сказав російським пропагандистам, що визнає "нові кордони" РФ

Сирійський диктатор Башар Асад після переговорів у Кремлі заявив, що визнає захоплені Росією території України "російськими".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: "РИА Новости" заявляє, що поговорило з президентом Сирії одразу після його перемовин у Кремлі 15 березня і поцікавилося, чи визнає Дамаск "нові кордони" Російської Федерації з "приєднаними", тобто окупованими, територіями Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України.

Реклама:

Сирійський диктатор відповів ствердно, у дусі російської пропаганди.

Пряма мова Асада: "Звісно. Я кажу, що це російські території, і навіть якби не сталася війна, це історично російські території...

Це питання для нас зрозуміле від самого початку, і ми не будемо вагатися у своїй позиції. Позиція Сирії – чітка і водночас рішуча: у нас є переконаність у цьому питанні, не тільки заради дружби з Росією, а й тому, що ці території – території Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Вони були передані Україні, можливо, близько 100 років тому, я думаю, що за часів (Володимира) Леніна. На них проживають російські громадяни, і факти на місцях свідчать про те, що це російська земля. Ми переконані в цій позиції".

Чому це важливо: Росія на чолі з диктатором Володимиром Путіним постійно маніпулює історією у своїх інтересах і загарбницьких цілях. Диктатор Башар Асад, на боці якого воює в Сирії Росія, – один із небагатьох керівників, хто підтримує політику Путіна.

Передісторія: