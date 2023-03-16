Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Асад сказав російським пропагандистам, що визнає "нові кордони" РФ

Олена РощінаЧетвер, 16 березня 2023, 12:57
Асад сказав російським пропагандистам, що визнає нові кордони РФ
Башар Асад і Володимир Путін у Кремлі, 2021, ілюстративне фото AFP Getty Images

Сирійський диктатор Башар Асад після переговорів у Кремлі заявив, що визнає захоплені Росією території України "російськими".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: "РИА Новости" заявляє, що поговорило з президентом Сирії одразу після його перемовин у Кремлі 15 березня і поцікавилося, чи визнає Дамаск "нові кордони" Російської Федерації з "приєднаними", тобто окупованими, територіями Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України.

Сирійський диктатор відповів ствердно, у дусі російської пропаганди. 

Пряма мова Асада: "Звісно. Я кажу, що це російські території, і навіть якби не сталася війна, це історично російські території...

Це питання для нас зрозуміле від самого початку, і ми не будемо вагатися у своїй позиції. Позиція Сирії – чітка і водночас рішуча: у нас є переконаність у цьому питанні, не тільки заради дружби з Росією, а й тому, що ці території – території Росії.

Вони були передані Україні, можливо, близько 100 років тому, я думаю, що за часів (Володимира) Леніна. На них проживають російські громадяни, і факти на місцях свідчать про те, що це російська земля. Ми переконані в цій позиції".

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: Росія на чолі з диктатором Володимиром Путіним постійно маніпулює історією у своїх інтересах і загарбницьких цілях. Диктатор Башар Асад, на боці якого воює в Сирії Росія, – один із небагатьох керівників, хто підтримує політику Путіна.

Передісторія: 

  • У лютому-березні 2014 року РФ анексувала український півострів Крим, який мав статус автономної республіки, а навесні розв'язала збройний конфлікт на сході України, так званому Донбасі (скорочено від Донецький вугільний басейн). 
  • У лютому 2022 року, після 8 років гібридної війни, російські війська почали повномасштабну війну з Україною. Після повномасштабного вторгнення РФ захопила ще частину Луганської та Донецької областей, а також частину Запорізької та Херсонської областей.
  • Росія назвала ці території своїми, традиційно прикрившись псевдореферендумами
  • Влада Росія відкрито завяляла, що однією з її цілей у війні є прокладання сухопутного шляху півднем України з окупованого Криму до російської території, а то й до молдовського Придністров'я.

Теми: СиріяРосіяокупаціяісторія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії

Епіфаній звернувся до братії Лаври: Всі, хто відкине владу Москви, продовжить служіння

Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти й Мінстратегпром

"Зернову угоду" продовжено на 120 днів - Кубраков

Трамп заявив, що його арештують наступного тижня і закликав людей протестувати

Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії Асада

Усі новини...
Сирія
Асад прилетів на зустріч до Путіна
Російський підсанкційний корабель з військовим вантажем увійшов у Чорне море – ЗМІ
Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 41 тисячу
Останні новини
22:01
Канада відправила в Україну броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3
21:37
Бої на Донбасі дають змогу повернути безпеку всій Європі – Зеленський
21:26
Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії
21:14
До появи COVID-19 можуть бути причетні єнотовидні собаки – дослідження
20:55
У МЗС нагадали Росії, що Україна звільняє території, де проводилися псевдореферендуми
20:42
Поліція Парижа заборонила проведення акцій протесту в "гарячих точках" міста
20:33
Як Росія впливає на Молдову і що робити з Придністров'ям — подкаст "Світ не sweet"
20:19
США почали депортувати до Росії втікачів від мобілізації – ЗМІ
19:54
У Підмосков'ї сталася пожежа на великому хімзаводі
19:29
відеоМіноборони Британії показало, як українські екіпажі тренуються на танках Challenger 2
Усі новини...