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У Тульській області РФ упав безпілотник

Роман ПетренкоНеділя, 19 березня 2023, 14:50
У Тульській області РФ упав безпілотник
РОСІЙСЬКИЙ УДАРНИЙ БПЛА "ОРІОН", фото ілюстративне з вікіпедії

Невідомий безпілотник упав у Тульській області приблизно за 250 кілометрів від Москви, повідомили російські ЗМІ

Джерело: РБК, РИА Новости

Дослівно: "19 березня в Одоєвському районі між населеними пунктами Петровське і Маловель у полі далеко від житлових будинків було виявлено безпілотний літальний апарат, що впав, без розпізнавальних знаків і відомчої приналежності".

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Деталі: За словами ЗМІ, постраждалих і руйнувань немає.

Наразі фахівці нібито встановлюють приналежність БПЛА.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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