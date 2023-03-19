У Тульській області РФ упав безпілотник

Невідомий безпілотник упав у Тульській області приблизно за 250 кілометрів від Москви, повідомили російські ЗМІ

Джерело: РБК, РИА Новости

Дослівно: "19 березня в Одоєвському районі між населеними пунктами Петровське і Маловель у полі далеко від житлових будинків було виявлено безпілотний літальний апарат, що впав, без розпізнавальних знаків і відомчої приналежності".

Деталі: За словами ЗМІ, постраждалих і руйнувань немає.

Наразі фахівці нібито встановлюють приналежність БПЛА.