У Тульській області РФ упав безпілотник
Неділя, 19 березня 2023, 15:50
Невідомий безпілотник упав у Тульській області приблизно за 250 кілометрів від Москви, повідомили російські ЗМІ
Джерело: РБК, РИА Новости
Дослівно: "19 березня в Одоєвському районі між населеними пунктами Петровське і Маловель у полі далеко від житлових будинків було виявлено безпілотний літальний апарат, що впав, без розпізнавальних знаків і відомчої приналежності".
Деталі: За словами ЗМІ, постраждалих і руйнувань немає.
Наразі фахівці нібито встановлюють приналежність БПЛА.
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