Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Тульській області РФ упав безпілотник

Роман ПетренкоНеділя, 19 березня 2023, 15:50
У Тульській області РФ упав безпілотник
РОСІЙСЬКИЙ УДАРНИЙ БПЛА "ОРІОН", фото ілюстративне з вікіпедії

Невідомий безпілотник упав у Тульській області приблизно за 250 кілометрів від Москви, повідомили російські ЗМІ

Джерело: РБК, РИА Новости

Дослівно: "19 березня в Одоєвському районі між населеними пунктами Петровське і Маловель у полі далеко від житлових будинків було виявлено безпілотний літальний апарат, що впав, без розпізнавальних знаків і відомчої приналежності".

Деталі: За словами ЗМІ, постраждалих і руйнувань немає.

Наразі фахівці нібито встановлюють приналежність БПЛА.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіябезпілотникивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото Росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 3 загиблих

Візит Сі Цзіньпіна в Москву є "тривожним меседжем" про підтримку Росії – Пентагон

РФ атакувала винищувачами Одещину: ППО збила дві ракети Х-59

В ОП пояснили, що заважає переговорам Зеленського і Сі

УПЦ МП почала виселятися з Лаври – Ткаченко

МАГАТЕ не змогло домовитись про зону безпеки біля Запорізької АЕС

Усі новини...
Росія
Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році
Росіяни атакують Бахмут по інерції, несучи величезні втрати – Череватий
Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку
Останні новини
09:23
США перевіряють, чи допомагали Credit Suisse та UBS росіянам уникати санкцій – ЗМІ
09:05
Саміт ЄС підтримав створення міжнародного механізму реєстрації збитків України, завданих РФ
08:55
фото Росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 3 загиблих
08:27
Захисники знищили понад тисячу окупантів за добу
08:15
фото КНДР заявила про випробування підводного безпілотника, здатного нести ядерну зброю
08:09
Росіяни на Донеччині убили 3 цивільних за добу
07:48
фото, відеоНа сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали сотні людей
07:34
У Кривому Розі є влучання 5 ворожих БпЛА – ОВА
07:25
фотоДанія запросила оператора "Північного потоку" взяти участь у підйомі невідомого об'єкта біля труби
07:10
Серед поранених окупантів зростає смертність, офіцерів евакуюють у РФ – штаб
Усі новини...