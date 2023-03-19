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В Тульской области РФ упал беспилотник

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 марта 2023, 15:50
В Тульской области РФ упал беспилотник
РОССИЙСКИЙ УДАРНЫЙ БПЛА "ОРИОН", фото иллюстративное из википедии

Неопознанный беспилотник упал в Тульской области примерно за 250 километров от Москвы, сообщили российские СМИ

Источник: РБК, РИА Новости

Дословно: "19 марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности".

Детали: По словам СМИ, пострадавших и разрушений нет.

Сейчас специалисты якобы устанавливают принадлежность БПЛА.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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