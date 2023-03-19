В Тульской области РФ упал беспилотник
Воскресенье, 19 марта 2023, 14:50
Неопознанный беспилотник упал в Тульской области примерно за 250 километров от Москвы, сообщили российские СМИ
Источник: РБК, РИА Новости
Дословно: "19 марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности".
Реклама:
Детали: По словам СМИ, пострадавших и разрушений нет.
Сейчас специалисты якобы устанавливают принадлежность БПЛА.
ВИДЕО ДНЯ