Заступника гауляйтера Нової Каховки вдруге підірвали – ЗМІ

13 березня партизани скоїли замах на так званого заступника "глави адміністрації" окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталія Гуру, відповідальність взяв на себе рух "Атеш".

Джерело: рух "Атеш", "Baza"

Дослівно: "О 12:10 13.03.2023 на проспекті Перемоги біля кафе "Смачна країна" (Нової Каховки – ред.) агент "Атеш" підірвав заступника голови так званої "новокаховської військової адміністрації" біля його машини. Чекаємо підтвердження про остаточну ліквідацію".

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Деталі: Повідомляється, що у результаті підриву ніхто з мирних жителів не постраждав.

Згодом "Baza" повідомила, що колаборант лише дістав поранення, його доправили до шпиталю.

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