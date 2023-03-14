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Заступника гауляйтера Нової Каховки вдруге підірвали – ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 14 березня 2023, 09:30
Заступника гауляйтера Нової Каховки вдруге підірвали – ЗМІ
КОЛАБОРАНТ ГУРА, ФОТО: FACEBOOK

13 березня партизани скоїли замах на так званого заступника "глави адміністрації" окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталія Гуру, відповідальність взяв на себе рух "Атеш".

Джерело: рух "Атеш", "Baza"

Дослівно: "О 12:10 13.03.2023 на проспекті Перемоги біля кафе "Смачна країна" (Нової Каховки – ред.) агент "Атеш" підірвав заступника голови так званої "новокаховської військової адміністрації" біля його машини. Чекаємо підтвердження про остаточну ліквідацію".

Деталі: Повідомляється, що у результаті підриву ніхто з мирних жителів не постраждав.

Згодом "Baza" повідомила, що колаборант лише дістав поранення, його доправили до шпиталю.

Передісторія:

  • 6 серпня 2022 року росЗМІ повідомляли, що колаборант, так званий "заступник начальника ВДА" окупованої Нової Каховки Херсонської області Віталій Гура помер у лікарні після того, як його розстріляли.
  • 12 вересня того ж року Гура з'явився в ефірі російського телебачення. За словами колаборанта, його "смерть" 6 серпня була нібито інсценована російською ФСБ, яка отримала інформацію про замах, що готується.

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Теми: Херсонська областьокупаціяРосіявійна
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