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В Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского

"Украинская правда"Воскресенье, 19 марта 2023, 18:05
В Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского
взорванный автомобиль коллаборанта, скриншот видео СК РФ

В результате подрыва в оккупированной Херсонской области был ликвидирован коллаборант, так называемый командир взвода ППС (патрульно-постовой службы) ОМВД Новокаховского городского отдела ГУ МВД.

Источник: информационный центр СК России

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Дословно: "По данным следствия, 17.03.2023 неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял командир взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области.

Позднее, когда мужчина со своей семьей двигался на вышеуказанном автомобиле по п. Юбилейному Алешкинского района Херсонской области, произошел подрыв, в результате которого сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили телесные повреждения".

Детали: В СК России уточнили, что супруга коллаборанта – "начальник штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 13 марта партизаны совершили покушение на так называемого заместителя "главы администрации" оккупированной Новой Каховки на Херсонщине Виталия Гуру, ответственность взяло на себя движение "Атеш".

Темы: Херсонская областьоккупацияпартизаны
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