Прикордонники відбили 4 штурми в Бахмуті й "відмінусували" окупантів

Українські прикордонники у неділю відбили 4 ворожі штурми в Бахмуті, окупанти втратили 5 осіб вбитими й 9 пораненими.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "У Бахмуті ворожі сили чотири рази намагались атакувати опорні пункти охоронців кордону.

Вагнерівці спробували непомітно наблизитись до позицій. Але наші захисники зустріли їх вогнем, адже всі маневри штурмовиків відстежувались з дрона.

Прикордонники зачистили передній край оборони з гранатометів та стрілецької зброї. Втрати окупантів: 5 вбитих і 9 поранених".