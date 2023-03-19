Прикордонники відбили 4 штурми в Бахмуті й "відмінусували" окупантів
Неділя, 19 березня 2023, 18:35
Українські прикордонники у неділю відбили 4 ворожі штурми в Бахмуті, окупанти втратили 5 осіб вбитими й 9 пораненими.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "У Бахмуті ворожі сили чотири рази намагались атакувати опорні пункти охоронців кордону.
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Вагнерівці спробували непомітно наблизитись до позицій. Але наші захисники зустріли їх вогнем, адже всі маневри штурмовиків відстежувались з дрона.
Прикордонники зачистили передній край оборони з гранатометів та стрілецької зброї. Втрати окупантів: 5 вбитих і 9 поранених".