Пограничники отбили 4 штурма в Бахмуте и "отминусовали" оккупантов
Воскресенье, 19 марта 2023, 18:35
Украинские пограничники в воскресенье отбили 4 вражеских штурма в Бахмуте, оккупанты потеряли 5 человек убитыми и 9 ранеными.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "В Бахмуте вражеские силы четыре раза пытались атаковать опорные пункты охранников границы.
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Вагнеровцы попытались незаметно приблизиться к позициям. Но наши защитники встретили их огнем, ведь все маневры штурмовиков отслеживались с дрона.
Пограничники зачистили передний край обороны из гранатометов и стрелкового оружия. Потери оккупантов: 5 убитых и 9 раненых".