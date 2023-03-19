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Пограничники отбили 4 штурма в Бахмуте и "отминусовали" оккупантов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 18:35
Пограничники отбили 4 штурма в Бахмуте и отминусовали оккупантов
фото Пограничной службы

Украинские пограничники в воскресенье отбили 4 вражеских штурма в Бахмуте, оккупанты потеряли 5 человек убитыми и 9 ранеными.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "В Бахмуте вражеские силы четыре раза пытались атаковать опорные пункты охранников границы.

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Вагнеровцы попытались незаметно приблизиться к позициям. Но наши защитники встретили их огнем, ведь все маневры штурмовиков отслеживались с дрона.

Пограничники зачистили передний край обороны из гранатометов и стрелкового оружия. Потери оккупантов: 5 убитых и 9 раненых".

Темы: БахмутПограничная службавойна
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