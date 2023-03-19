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Подоляк про "мирний план" Китаю: Не має логіки й містить протиріччя

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 19:50
Подоляк про мирний план Китаю: Не має логіки й містить протиріччя
Михайло Подоляк, фото Getty Images

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в так званому "мирному плані" Китаю немає збалансованої логіки й він містить протиріччя.

Джерело: Подоляк в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

Пряма мова: "У ньому (плані Китаю – ред.) немає деталей, немає збалансованої логіки. В одному з пунктів йдеться про непорушність суверенітету і територіальної цілісності, а в іншому – про необхідність негайного припинення вогню, що означає саме передачу окупованих територій Росії: але це абсолютне протиріччя.

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Мирний план не може будуватися на задоволенні інтересів агресора, він має починатися з примусового виведення російських військ з України".

Деталі: Водночас Подоляк вважає, що Китай не постачатиме Росії зброю.

"Я не бачу в цьому сенсу. Це одразу стало б відомим фактом, і Китай поставив би під загрозу свої торговельні та технологічні відносини з іншими країнами. А по-друге, навіщо допомагати Росії, яка страждає від краху власної цивілізації? Незабаром Росія перестане існувати; це була б безперспективна інвестиція, а Китай занадто прагматичний, щоб робити такі помилки. По-третє, китайське законодавство забороняє передачу зброї державі, яка перебуває у стані війни", - сказав радник голови ОП.

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При цьому він вважає, що Китай "може скористатися станом сильно ослабленої і дискредитованої Росії".

Відповідаючи на питання, як би Україна поставилася до можливої пропозиції Китаю Росії відступити до кордонів перед повномасштабним вторгненням, Подоляк сказав: "Який сенс після десятків тисяч смертей і ефективної оборони власних територій повертатися до статус-кво, який змусив Росію напасти на нас рік тому? Це неможливо, будь-який такий компроміс призведе не до миру, а до загострення ситуації, а потім і до конфлікту".

Передісторія:

  • 24 лютого китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.
  • Президент Володимир Зеленський одразу заявив, що у так званому "мирному плані" Китаю є пункти, з якими можна працювати, хоче з "деякими думками" він не погоджується
  • Західні політики розкритикували китайську ініціативу. Зокрема, президент США Джо Байден припустив, що запропонований Китаєм "мирний план" піде на користь лише Росії.

Теми: Офіс президентаКитайвійнаРосія
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