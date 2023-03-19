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Подоляк о "мирном плане" Китая: Не имеет логики и содержит противоречия

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 20:50
Подоляк о мирном плане Китая: Не имеет логики и содержит противоречия
Михаил Подоляк, фото Getty Images

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в так называемом "мирном плане" Китая нет сбалансированной логики и он содержит противоречия.

Источник: Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Прямая речь: "В нем (плане Китая - ред.) нет деталей, нет сбалансированной логики. В одном из пунктов говорится о нерушимости суверенитета и территориальной целостности, а в другом - о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий России: но это абсолютное противоречие.

Мирный план не может строиться на удовлетворении интересов агрессора, он должен начинаться с принудительного вывода российских войск из Украины".

Детали: В то же время Подоляк считает, что Китай не будет поставлять России оружие.

"Я не вижу в этом смысла. Это сразу стало бы известным фактом, и Китай поставил бы под угрозу свои торговые и технологические отношения с другими странами. А во-вторых, зачем помогать России, которая страдает от краха собственной цивилизации? Вскоре Россия перестанет существовать; это была бы бесперспективная инвестиция, а Китай слишком прагматичен, чтобы совершать такие ошибки. В-третьих, китайское законодательство запрещает передачу оружия государству, которое находится в состоянии войны", - сказал советник главы ОП.

При этом он считает, что Китай "может воспользоваться состоянием сильно ослабленной и дискредитированной России".

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Отвечая на вопрос, как бы Украина отнеслась к возможному предложению Китая России отступить к границам перед полномасштабным вторжением, Подоляк сказал: "Какой смысл после десятков тысяч смертей и эффективной обороны собственных территорий возвращаться к статус-кво, который заставил Россию напасть на нас год назад? Это невозможно, любой такой компромисс приведет не к миру, а к обострению ситуации, а затем и к конфликту".

Предыстория:

  • 24 февраля китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.
  • Президент Владимир Зеленский сразу заявил, что в так называемом "мирном плане" Китая есть пункты, с которыми можно работать, хочет с "некоторыми мыслями" он не согласен.
  • Западные политики раскритиковали китайскую инициативу. В частности, президент США Джо Байден предположил, что предложенный Китаем "мирный план" пойдет на пользу только России.

Темы: Офис президентаКитайвойнаРосcия
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