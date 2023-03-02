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Після вибухів у Мачулищах радіолокаційник полетів в РФ на ремонт – ЗМІ

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 березня 2023, 12:35
ілюстративне фото з ТГ "Гаюна"

Російський радіолокаційний літак А-50, який було пошкоджено внаслідок атаки дронів, полетів із Білорусі до РФ, очевидно, для ремонту.

Джерело: білоруський моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними порталу, літак ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608) перетнув кордон Білорусі з РФ.

За попередньою інформацією, борт прямує на 325-й Авіаційний ремонтний завод, який знаходиться в російському Таганрозі.

Саме ВАТ "325 АРЗ" є підприємством, яке, зокрема, займається ремонтом агрегатів літаків А-50.

Передісторія:

  • 26 лютого вдень стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Пізніше ЗМІ опублікували супутникові фото літака до інциденту і після.
  • Журналісти, порівнявши супутникові фото, дійшли висновку, що на крилах літака з’явились чорні плями після інциденту. Водночас підтвердити пошкодження літака не вдалось, бо плями можуть бути лише візуальним ефектом, викликаним, наприклад, сніговим покривом на крилах.

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Теми: БілорусьвійнаРосія
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