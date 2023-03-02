Після вибухів у Мачулищах радіолокаційник полетів в РФ на ремонт – ЗМІ

Російський радіолокаційний літак А-50, який було пошкоджено внаслідок атаки дронів, полетів із Білорусі до РФ, очевидно, для ремонту.

Джерело: білоруський моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними порталу, літак ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608) перетнув кордон Білорусі з РФ.

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За попередньою інформацією, борт прямує на 325-й Авіаційний ремонтний завод, який знаходиться в російському Таганрозі.

Саме ВАТ "325 АРЗ" є підприємством, яке, зокрема, займається ремонтом агрегатів літаків А-50.

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