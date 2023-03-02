ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина

Центральна виборча комісія не визнала обраними нардепами наступних у списку після Наталії Королевської та Олега Волошина представників ОПЗЖ через судову заборону діяльності цієї партії.

Джерело: пресслужба ЦВК з посиланням на результати засідання 2 березня

Деталі: Вказано, що комісія отримала постанови ВР, які достроково припиняють повноваження нардепів Королевської та Волошина (особисті заяви про складення депутатських повноважень) .

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За процедурою мало би відбутися заміщення, тобто визнання обраними нардепами наступних за черговістю кандидатів від ОПЗЖ.

Однак комісія визнала, що заборона діяльності ОПЗЖ рішенням суду — обставина, яка унеможливлює ухвалення ЦВК рішення про визнання обраними нардепами на позачергових виборах 21 липня 2019 року наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку партії відповідно до закону "Про вибори народних депутатів України".

Також ЦВК відклала розгляд питання щодо призначення проміжних виборів народних депутатів у двох округах (№40 (Дніпропетровська обл.) та №47 (Донецька обл.), у зв'язку з припиненням повноважень нардепів Олександра Трухіна та Юрія Солода.

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Під час воєнного стану в Україні заборонено проводити вибори.

Що передувало: 24 лютого Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода.

Днем раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який 22 лютого пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря, написав заяву про складання депутатського мандату. ВР підтримала припинення повноважень нардепа Трухіна.