"Слуга" Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав, що пропонував хабар

Суд виніс вирок депутату "Слуги народу" Олександру Трухіну: він пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському.

Джерело: засідання Вищого антикорупційного суду

Пряма мова прокурора: "Я хочу повідомити суд і інших учасників судовго засідання, що була надіслана угода про визнання винуватості, яка підписана між мною... та обвинуваченим Трухіним...

Ми дійшли згоди, що дійсно ця угода буде відповідати суспільному інтересу, зважаючи на те, що Трухін як народний депутат за час війни не втік, не вживав якихось антиукраїнських заходів, а навпаки займав проукраїнську позицію. Він багато надавав документів, де він брав часть в яких заходах на міжнародном рівні."

Пряма мова Трухіна: "Я хотів би сказать велике дякую команді НАБУ (Національне антикорупційне бюро – УП), тому що вони дуже коректно і правильно займали свою позицію, не зловживали своїми повноваженням, дуже коректно вели цю справу. Я вважаю, що, мабуть, коректно ведуть й інші справи. Дуже професійно працювала команда Спеціалізованої антикорупційної прокуратури...

Я розумію, що не треба завантажувати ані суд, ані прокуратуру поясненням, додатковими розглядами, витрачаннями грошей платників податків та свій час... Краще, якщо людина не права, дійти до згоди і знайти шляхи вирішення, котрі будуть справедливі, правдиві...

Розумію, що зробив глупость, і вона є неправильною. Готов понести за це покарання."

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Деталі: Трухін і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписали угоду 17 лютого 2023. За її умовами, депутат зобов'язується протягом місяця заплатити 6 мільйонів гривень підтримку ЗСУ, зокрема, на проєкт United24 та "Армія дронів". За словами прокурора, таким чином нардеп, зокрема, підтвердить своє каяття.

Також "слуга" має заплатити штраф – 68 тисяч гривень. Це максимальна сума штрафу за статтею, яку інкримінують Трухіну.

Заставу, яку депутат вносив під час слідства, теж перерахують на ЗСУ – це 49,6 тисячі гривень.

Під час укладання угоди Трухін розповів, за що саме він пропонував хабар – за те, щоб найскоріше залишити місце ДТП. Прокурор наголосив, що ця угода жодним чином не стосується участі "слуги" в самій аварії.

Це, на думку обвинувачення, означає, що злочин Трухіна не був настільки небезпечним, щоб призначати йому більш тяжке покарання, ніж штраф. Також на вибір санкції вплинула наявність у нардепа двох дітей і заохочень від державних органів.

Після того, як вирок набере чинності, Трухін втратить мандат народного обранця.

У суді Трухін підтвердив, що під час ДТП 2021 року запопронував поліції "150 тисяч чогось" (в оригінальній фразі депутат сказав "конфет, шоколадок, печенек" – УП). Самостійно депутат не захотів переказувати події того дня, пояснивши, що йому некомфортно це робити.

"Слуга" не зміг сказати, в якій саму валюті він пропонував хабар. При цьому запевнив, що в той момент не мав при собі грошей, а його фраза "була більше емоційною і навіть до кінця не обгрунтована".

Оновлено о 16:26: Суд затвердив угоду і визнав Трухіна винним у злочині.

Оскаржити цей вирок депутат може лише в тому випадку, якщо його угода була недобровільною. Під час засідання він підтвердив, що погоджується на всі умови.

Вирок набуде чинності після того, як мине строк на подання скарги.

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