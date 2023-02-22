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"Слуга" Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав, що пропонував хабар

Соня ЛукашоваСереда, 22 лютого 2023, 13:57
Слуга Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав, що пропонував хабар

Суд виніс вирок депутату "Слуги народу" Олександру Трухіну: він пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському.

Джерело: засідання Вищого антикорупційного суду

Пряма мова прокурора: "Я хочу повідомити суд і інших учасників судовго засідання, що була надіслана угода про визнання винуватості, яка підписана між мною... та обвинуваченим Трухіним...

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Ми дійшли згоди, що дійсно ця угода буде відповідати суспільному інтересу, зважаючи на те, що Трухін як народний депутат за час війни не втік, не вживав якихось антиукраїнських заходів, а навпаки займав проукраїнську позицію. Він багато надавав документів, де він брав часть в яких заходах на міжнародном рівні."

Пряма мова Трухіна: "Я хотів би сказать велике дякую команді НАБУ (Національне антикорупційне бюро – УП), тому що вони дуже коректно і правильно займали свою позицію, не зловживали своїми повноваженням, дуже коректно вели цю справу. Я вважаю, що, мабуть, коректно ведуть й інші справи. Дуже професійно працювала команда Спеціалізованої антикорупційної прокуратури...

Я розумію, що не треба завантажувати ані суд, ані прокуратуру поясненням, додатковими розглядами, витрачаннями грошей платників податків та свій час... Краще, якщо людина не права, дійти до згоди і знайти шляхи вирішення, котрі будуть справедливі, правдиві...

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Розумію, що зробив глупость, і вона є неправильною. Готов понести за це покарання."

Деталі: Трухін і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписали угоду 17 лютого 2023. За її умовами, депутат зобов'язується протягом місяця заплатити 6 мільйонів гривень підтримку ЗСУ, зокрема, на проєкт United24 та "Армія дронів". За словами прокурора, таким чином нардеп, зокрема, підтвердить своє каяття.

Також "слуга" має заплатити штраф – 68 тисяч гривень. Це максимальна сума штрафу за статтею, яку інкримінують Трухіну.

Заставу, яку депутат вносив під час слідства, теж перерахують на ЗСУ – це 49,6 тисячі гривень.

Під час укладання угоди Трухін розповів, за що саме він пропонував хабар – за те, щоб найскоріше залишити місце ДТП. Прокурор наголосив, що ця угода жодним чином не стосується участі "слуги" в самій аварії.

Це, на думку обвинувачення, означає, що злочин Трухіна не був настільки небезпечним, щоб призначати йому більш тяжке покарання, ніж штраф. Також на вибір санкції вплинула наявність у нардепа двох дітей і заохочень від державних органів.

Після того, як вирок набере чинності, Трухін втратить мандат народного обранця.

У суді Трухін підтвердив, що під час ДТП 2021 року запопронував поліції "150 тисяч чогось" (в оригінальній фразі депутат сказав "конфет, шоколадок, печенек" – УП). Самостійно депутат не захотів переказувати події того дня, пояснивши, що йому некомфортно це робити.  

"Слуга" не зміг сказати, в якій саму валюті він пропонував хабар. При цьому запевнив, що в той момент не мав при собі грошей, а його фраза "була більше емоційною і навіть до кінця не обгрунтована".

Оновлено о 16:26: Суд затвердив угоду і визнав Трухіна винним у злочині. 

Оскаржити цей вирок депутат може лише в тому випадку, якщо його угода була недобровільною. Під час засідання він підтвердив, що погоджується на всі умови.

Вирок набуде чинності після того, як мине строк на подання скарги.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Передісторія:

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. Через тиждень після ДТП нардеп заявив, що не перебував за кермом, і співпрацював з поліцейськими при оформленні протоколів.

  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "УП", зафіксовано, як Трухін хотів залишити місце ДТП і запевняв правоохоронця, що може вирішити питання з очільником МВС Денисом Монастирським. Згодом він запропонував поліцейському "150 тисяч бонусу", які лежали в автівці, щоби правоохоронці допомогли йому втекти з місця пригоди й оформили як пасажира.

  • ДБР заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда". Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розпочала нове кримінальне провадження після розголосу розслідування "УП".

  • 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Трухін заявив журналістам, що готовий скласти свій мандат нардепа, якщо "примусить партія".

  • Наприкінці серпня суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими.

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