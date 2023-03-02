Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія зараз не може виробляти радіолокаційні літаки А-50 – представник розвідки

Альона Мазуренко Четвер, 2 березня 2023, 19:51
ЛІТАК А-50. ФОТО З TELEGRAM "БЕЛАРУСКІ ГАЮН"

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких ймовірно пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах. 

Джерело: Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Там є різні модифікації. Всього близько 10-ти різних модифікації подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти.

Ось виробляти нові подібні літаки з подібними завданнями, станом на сьогодні, здеградована промисловість Російської Федерації не здатна".

Деталі: Представник розвідки вважає, що закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкції. 

Крім того, співпраця з Путінською Росією стає токсичною, небажаною і небезпечною. 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 лютого стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Пізніше ЗМІ опублікували супутникові фото літака до інциденту і після.
  • Журналісти, порівнявши супутникові фото, дійшли висновку, що на крилах літака з’явились чорні плями після інциденту. Водночас підтвердити пошкодження літака не вдалось, бо плями можуть бути лише візуальним ефектом, викликаним, наприклад, сніговим покривом на крилах.

Теми: РосіяавіаБілорусьрозвідка
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Масового відведення військ із Бахмута не відбувається – Східне угруповання

Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності – міністр енергетики

Комік утік з України через дозвіл Мінкульту, міністерство ініціює зміни щодо виїзду чоловіків

Активіст із Криму розповів, як ФСБ вибивала з нього "вибачення" перед Путіним і армією РФ

відеоУкраїнці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України

Конкурс на директора НАБУ: стали відомі 3 переможці

Усі новини...
Росія
Росія призупинила "дипломатичний безвіз" для Угорщини
Представник ГУР пояснив, чому росіяни взялися "звільняти" Брянську область від режиму Путіна
Удар по Запоріжжю: безвісти зникли 10 людей
Останні новини
23:18
Тактика росіян стає все більш терористичною через відсутність успіху – Міноборони
22:56
Росіяни використали проти України нові плануючі бомби вагою 1,5 тонни – ЗМІ
22:19
Масового відведення військ із Бахмута не відбувається – Східне угруповання
21:39
Зареєстровано 171 випадок сексуального насильства з боку військових РФ – Зеленська
21:12
Міжнародний центр з розслідування злочинів РФ запрацює влітку – генпрокурор
20:37
Голова Верховного суду: Українські суди скоро масово розглядатимуть справи щодо геноциду РФ
20:13
Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності – міністр енергетики
19:56
Прем‘єр Латвії: Постачання бойових літаків Україні - лише питання часу
19:26
ЄС запрошує треті країни до спільної схеми закупівлі боєприпасів для України - ЗМІ
19:21
"Мирний план" Китаю: загрози для України і чи отримає РФ зброю – подкаст "Світ не sweet"
Усі новини...