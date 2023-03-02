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Росія зараз не може виробляти радіолокаційні літаки А-50 – представник розвідки

Альона Мазуренко Четвер, 2 березня 2023, 18:51
Росія зараз не може виробляти радіолокаційні літаки А-50 – представник розвідки
ЛІТАК А-50. ФОТО З TELEGRAM "БЕЛАРУСКІ ГАЮН"

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких ймовірно пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах. 

Джерело: Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Там є різні модифікації. Всього близько 10-ти різних модифікації подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти.

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Ось виробляти нові подібні літаки з подібними завданнями, станом на сьогодні, здеградована промисловість Російської Федерації не здатна".

Деталі: Представник розвідки вважає, що закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкції. 

Крім того, співпраця з Путінською Росією стає токсичною, небажаною і небезпечною. 

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • 26 лютого стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Пізніше ЗМІ опублікували супутникові фото літака до інциденту і після.
  • Журналісти, порівнявши супутникові фото, дійшли висновку, що на крилах літака з’явились чорні плями після інциденту. Водночас підтвердити пошкодження літака не вдалось, бо плями можуть бути лише візуальним ефектом, викликаним, наприклад, сніговим покривом на крилах.

Теми: РосіяавіаБілорусьрозвідка
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