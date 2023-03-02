Росія зараз не може виробляти радіолокаційні літаки А-50 – представник розвідки

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких ймовірно пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах.

Джерело: Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Там є різні модифікації. Всього близько 10-ти різних модифікації подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти.

Ось виробляти нові подібні літаки з подібними завданнями, станом на сьогодні, здеградована промисловість Російської Федерації не здатна".

Деталі: Представник розвідки вважає, що закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкції.

Крім того, співпраця з Путінською Росією стає токсичною, небажаною і небезпечною.

Що цьому передувало:

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