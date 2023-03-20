Розвідка Британії: Ситуація з обороною Авдіївки тактично схожа з тим, що відбувається під Бахмутом

Британська розвідка відзначила тактичну схожість ситуації, яка складається під Авдіївкою, із триваючою обороною Бахмута.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 20 березня.

Аналітики розвідки відзначають, що тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмута – українські військові продовжують організовану оборону міста, але їхні шляхи постачання під усе більшою загрозою через те, що російські війська намагаються зайти з флангів.

"За останні три тижні "повзучий" наступ російських сил досягнув певних успіхів", – зазначають в огляді.

За інформацією розвідки, під Авдіївкою у бойових діях з російського боку задіяний переважно 1-й армійський корпус маріонеткової "ДНР", для багатьох із них це добре знайома місцевість. Сама Авдіївка зазнала великих руйнувань.

"Територію Авдіївського коксохімічного заводу, скоріш за все, розглядатимуть як особливо зручне для ведення оборони місце у подальших бойових діях", – додають в огляді.

В огляді за 19 березня британська розвідка розповідала, що рішення російської влади оголосити Мелітополь "столицею" підконтрольної РФ частини Запорізької області свідчить про нездатність росіян реалізувати плани із подальшого просування.