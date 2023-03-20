Разведка Британии: Ситуация с обороной Авдеевки тактически схожа с тем, что происходит под Бахмутом

Британская разведка отметила тактическое сходство ситуации, которая складывается под Авдеевкой, с продолжающейся обороной Бахмута.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 20 марта.

Аналитики разведки отмечают, что тактически ситуация под Авдеевкой напоминает то, что происходит с обороной Бахмута – украинские военные продолжают организованную оборону города, но их пути снабжения под все большей угрозой из-за того, что российские войска пытаются зайти с флангов.

"За последние три недели "ползучее" наступление российских сил достигло определенных успехов", – отмечается в обзоре.

По информации разведки, под Авдеевкой в боевых действиях с российской стороны задействован преимущественно 1-й армейский корпус марионеточной "ДНР", для многих из них – это хорошо знакомая местность. Сама Авдеевка сильно разрушена.

"Территория Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, будет рассматриваться как особенно удобное для ведения обороны место в дальнейших боевых действиях", – добавляют в обзоре.

В обзоре за 19 марта британская разведка рассказывала, что решение российских властей объявить Мелитополь "столицей" подконтрольной РФ части Запорожской области свидетельствует о неспособности россиян реализовать планы по дальнейшему продвижению.