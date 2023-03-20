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В ДБР розповіли обставини загибелі 4 військових у навчальному центрі "Десна"

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоПонеділок, 20 березня 2023, 08:58
В ДБР розповіли обставини загибелі 4 військових у навчальному центрі Десна
НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ДЕСНА", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЗІ СТОРІНКИ ЦЕНТРУ В FACEBOOK

Державне бюро розслідувань з’ясувало обставини загибелі чотирьох військовик у 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого на Чернігівщині.

Джерело: пресслужба ДБР у коментарі УП

Дослівно: "ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати".

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Деталі: Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази.

Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Процесуальне керівництво здійснює Деснянська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Що було раніше: 19 березня на Чернігівщині у 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових.

Теми: Збройні силинадзвичайна подіяЧернігівська область
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