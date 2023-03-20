В ГБР рассказали обстоятельства гибели 4 военных в учебном центре "Десна"

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ДЕСНА", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЦЕНТРА В FACEBOOK

Государственное бюро расследований выяснило обстоятельства гибели четырех военных в 169-м учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого на Черниговщине.

Источник: пресс-служба ГБР в комментарии УП

Дословно: "ГБР предварительно установило, что 18 марта во время штатных стрельб в воинской части на Черниговщине сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре солдата".

Детали: Работники ГБР сразу выехали на место происшествия, провели осмотр, изъяли вещественные доказательства.

Тела четырех военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.

Зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 КК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Деснянская специализированная прокуратура в сфере обороны.

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Что предшествовало: 19 марта на Черниговщине в 169-м учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четверо военных.