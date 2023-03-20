Підрив колаборанта на Херсонщині: загинув "начальник" СІЗО

17 березня на окупованій Херсонщині ліквідували "начальника" Слідчого ізолятора Сергія Москаленка, який причетний до катувань місцевих жителів.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, пресслужба Центру національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, до повномасштабної війни він мав приватну охоронну фірму "Ягуар", а після окупації – отримав від росіян посаду "начальника ізолятора тимчасового утримання" в так званому "Новокаховському відділі поліції".

ЦНС повідомляє, що 44-річний колаборант був причетний до викрадень та катувань мирних жителів Каховського району.

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