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Підрив колаборанта на Херсонщині: загинув "начальник" СІЗО

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 20 березня 2023, 11:44
Підрив колаборанта на Херсонщині: загинув начальник СІЗО
Фото: ГУР

17 березня на окупованій Херсонщині ліквідували "начальника" Слідчого ізолятора Сергія Москаленка, який причетний до катувань місцевих жителів.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, пресслужба Центру національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, до повномасштабної війни він мав приватну охоронну фірму "Ягуар", а після окупації – отримав від росіян посаду "начальника ізолятора тимчасового утримання" в так званому "Новокаховському відділі поліції". 

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ЦНС повідомляє, що 44-річний колаборант був причетний до викрадень та катувань мирних жителів Каховського району.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялось, що 17 березня внаслідок підриву автомобіля в окупованій Херсонській області було ліквідовано колаборанта, так званого командира взводу ППС (патрульно-постової служби) ОМВС Новокаховського міського відділу ГУ МВС.
  • Слідчий комітет РФ стверджував, що під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, яким керував колаборант, заклали спеціальний пристрій.

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Теми: Херсонська областьокупаціявибухСІЗО
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