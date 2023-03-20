Підрив колаборанта на Херсонщині: загинув "начальник" СІЗО
Понеділок, 20 березня 2023, 12:44
17 березня на окупованій Херсонщині ліквідували "начальника" Слідчого ізолятора Сергія Москаленка, який причетний до катувань місцевих жителів.
Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, пресслужба Центру національного спротиву
Деталі: За інформацією ЦНС, до повномасштабної війни він мав приватну охоронну фірму "Ягуар", а після окупації – отримав від росіян посаду "начальника ізолятора тимчасового утримання" в так званому "Новокаховському відділі поліції".
ЦНС повідомляє, що 44-річний колаборант був причетний до викрадень та катувань мирних жителів Каховського району.
Передісторія:
- Раніше повідомлялось, що 17 березня внаслідок підриву автомобіля в окупованій Херсонській області було ліквідовано колаборанта, так званого командира взводу ППС (патрульно-постової служби) ОМВС Новокаховського міського відділу ГУ МВС.
- Слідчий комітет РФ стверджував, що під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, яким керував колаборант, заклали спеціальний пристрій.