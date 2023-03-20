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Подрыв коллаборанта на Херсонщине: погиб "начальник" СИЗО

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 марта 2023, 11:44
Подрыв коллаборанта на Херсонщине: погиб начальник СИЗО
Фото: ГУР

17 марта на оккупированной Херсонщине ликвидировали "начальника" СИЗО Сергея Москаленко.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, пресс-служба Центра национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, до полномасштабной войны он имел частную охранную фирму "Ягуар", а после оккупации – получил от россиян должность "начальника изолятора временного содержания" в так называемом "Новокаховском отделе полиции". 

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ЦНС сообщает, что 44-летний коллаборационист был причастен к похищениям и пыткам мирных жителей Каховского района.

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что 17 марта в результате подрыва автомобиля в оккупированной Херсонской области был ликвидирован коллаборационист, так называемый командир взвода ППС (патрульно-постовой службы) ОМВД Новокаховского городского отдела ГУ МВД.
  • Следственный комитет РФ утверждал, что под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, которым управлял коллаборационист, заложили специальное устройство.

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Темы: Херсонская областьоккупациявзрывСИЗО
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