Подрыв коллаборанта на Херсонщине: погиб "начальник" СИЗО

17 марта на оккупированной Херсонщине ликвидировали "начальника" СИЗО Сергея Москаленко.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, пресс-служба Центра национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, до полномасштабной войны он имел частную охранную фирму "Ягуар", а после оккупации – получил от россиян должность "начальника изолятора временного содержания" в так называемом "Новокаховском отделе полиции".

ЦНС сообщает, что 44-летний коллаборационист был причастен к похищениям и пыткам мирных жителей Каховского района.

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