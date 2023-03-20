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Авдіївка може стати другим Бахмутом найближчим часом – Сили оборони

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 20 березня 2023, 13:19
Авдіївка може стати другим Бахмутом найближчим часом – Сили оборони
Авдіївка, скрін з мапи deepstate

Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області – найближчим часом ситуація може стати такою, як у Бахмуті.

Джерело: керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ворог зараз постійно намагається оточити Авдіївку. Я згоден  з колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так гаразд в російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку.

За минулу добу ворог втратив близько трьох рот особового складу (на цьому напрямку - ред.)". 

Деталі: За його словами, штурми Авдіївки є однотипними та передбачуваними – ворог атакує з однієї і тої ж "посадки". В останні три дні окупанти використовують "останні резерви, які мають".

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Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Британська розвідка 20 березня повідомила, що ситуація в Авдіївці Донецької області тактично подібна до того, що відбувається у Бахмуті.
  • Зокрема, за даними розвідки, українські війська продовжують організовану оборону, але їхні "лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення".

Теми: Збройні силиАвдіївкавійнаБахмут
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