Авдіївка може стати другим Бахмутом найближчим часом – Сили оборони

Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області – найближчим часом ситуація може стати такою, як у Бахмуті.

Джерело: керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ворог зараз постійно намагається оточити Авдіївку. Я згоден з колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так гаразд в російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку.

Реклама:

За минулу добу ворог втратив близько трьох рот особового складу (на цьому напрямку - ред.)".

Деталі: За його словами, штурми Авдіївки є однотипними та передбачуваними – ворог атакує з однієї і тої ж "посадки". В останні три дні окупанти використовують "останні резерви, які мають".

Читайте також: Оборона міста вічного вогню очима піхоти. Репортаж з окопів поблизу Авдіївки

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: