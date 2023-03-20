Авдіївка може стати другим Бахмутом найближчим часом – Сили оборони
Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області – найближчим часом ситуація може стати такою, як у Бахмуті.
Джерело: керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "Ворог зараз постійно намагається оточити Авдіївку. Я згоден з колегами з Британії, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом – це так і є. Однак хочу сказати, що не все так гаразд в російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку.
За минулу добу ворог втратив близько трьох рот особового складу (на цьому напрямку - ред.)".
Деталі: За його словами, штурми Авдіївки є однотипними та передбачуваними – ворог атакує з однієї і тої ж "посадки". В останні три дні окупанти використовують "останні резерви, які мають".
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Що цьому передувало:
- Британська розвідка 20 березня повідомила, що ситуація в Авдіївці Донецької області тактично подібна до того, що відбувається у Бахмуті.
- Зокрема, за даними розвідки, українські війська продовжують організовану оборону, але їхні "лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення".