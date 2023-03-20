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Авдеевка может стать вторым Бахмутом в ближайшее время – Силы обороны

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 марта 2023, 13:19
Авдеевка может стать вторым Бахмутом в ближайшее время – Силы обороны
Авдеевка, скрин с карты deepstate

Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку Донецкой области – в ближайшее время ситуация может стать такой, как в Бахмуте.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом – это так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении.

За минувшие сутки враг потерял около трех рот личного состава (на этом направлении - ред.)". 

Детали: По его словам, штурмы Авдеевки являются однотипными и предсказуемыми – враг атакует с одной и той же "посадки". В последние три дня оккупанты используют "последние резервы, которые имеют".

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Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Британская разведка 20 марта сообщила, что ситуация в Авдеевке Донецкой области тактически подобна тому, что происходит в Бахмуте.
  • В частности, по данным разведки, украинские войска продолжают организованную оборону, но их "линии снабжения на запад находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению".

Темы: Вооруженные силыАвдеевкавойнаБахмут
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