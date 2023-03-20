Авдеевка может стать вторым Бахмутом в ближайшее время – Силы обороны

Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку Донецкой области – в ближайшее время ситуация может стать такой, как в Бахмуте.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом – это так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении.

Реклама:

За минувшие сутки враг потерял около трех рот личного состава (на этом направлении - ред.)".

Детали: По его словам, штурмы Авдеевки являются однотипными и предсказуемыми – враг атакует с одной и той же "посадки". В последние три дня оккупанты используют "последние резервы, которые имеют".

Читайте также: Оборона города вечного огня глазами пехоты. Репортаж из окопов вблизи Авдеевки

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: