Путін вимагає створити загони поліцаїв з місцевих на окупованих територіях
Президент країни-агресора Володимир Путін під час розширеного засідання колегії МВС Росії заявив про необхідність оперативно створювати структури поліції на окупованих українських територіях з залученням місцевого населення.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
Пряма мова Путіна: "Насамперед важливо оперативно комплектувати в "ДНР", "ЛНР", Запорізькій і Херсонській областях територіальні структури МВС".
Деталі: За його словами, при цьому "обов'язково потрібно задіяти і місцеві кадри, людей, які на ділі довели свою порядність, надійність і професіоналізм".
Що було раніше: 17 березня на окупованій Херсонщині ліквідували "начальника" слідчого ізолятора Сергія Москаленка, який причетний до катувань місцевих жителів. ЦНС повідомляє, що 44-річний колаборант був причетний до викрадень та катувань мирних жителів Каховського району.