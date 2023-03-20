Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін вимагає створити загони поліцаїв з місцевих на окупованих територіях

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 березня 2023, 13:48
Путін вимагає створити загони поліцаїв з місцевих на окупованих територіях
Володимир Путні, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін під час розширеного засідання колегії МВС Росії заявив про необхідність оперативно створювати структури поліції на окупованих українських територіях з залученням місцевого населення.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Путіна: "Насамперед важливо оперативно комплектувати в "ДНР", "ЛНР", Запорізькій і Херсонській областях територіальні структури МВС".

Деталі: За його словами, при цьому "обов'язково потрібно задіяти і місцеві кадри, людей, які на ділі довели свою порядність, надійність і професіоналізм".

Що було раніше: 17 березня на окупованій Херсонщині ліквідували "начальника" слідчого ізолятора Сергія Москаленка, який причетний до катувань місцевих жителів. ЦНС повідомляє, що 44-річний колаборант був причетний до викрадень та катувань мирних жителів Каховського району.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінокупаціявійнаУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
Путін
У РФ завели справу на суддів та прокурора МКС, які узгодили арешт Путіна
У Кремлі заявляють, що Путін не прийняв близько до серця ордер МКС на свій арешт
Сі Цзіньпін прилетів у Москву на зустріч з Путіним
Останні новини
22:03
Кулеба: ПАР не зможе проігнорувати ордер на арешт Путіна
21:43
Армія РФ намагається взяти Авдіївку в кільце, але вже видихається – Сили оборони
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
Усі новини...