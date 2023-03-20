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Путин требует создать отряды полицаев из местных на оккупированных территориях

Станислав ПогориловПонедельник, 20 марта 2023, 12:48
Путин требует создать отряды полицаев из местных на оккупированных территориях
Владимир путин, фото: Getty Images

Президент страны-агрессора Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии МВД России заявил о необходимости оперативно создавать структуры полиции на оккупированных украинских территориях с привлечением местного населения.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Путина: "Прежде всего важно оперативно комплектовать в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры МВД".

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Детали: По его словам, при этом "обязательно нужно задействовать и местные кадры, людей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм".

Что предшествовало: 17 марта на оккупированной Херсонщине ликвидировали "начальника" СИЗО Сергея Москаленко. ЦНС сообщает, что 44-летний коллаборационист был причастен к похищениям и пыткам мирных жителей Каховского района.

Темы: ПутиноккупациявойнаУкраина
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