В РФ завели дело на судей и прокурора МУС, которые выдали ордер на арест Путина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда за "незаконное привлечение к ответственности невиновного" президента РФ Владимир Путина.
Источник: пресслужба Следкома РФ
Дословно: "Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется.
В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".
Детали: Следком РФ отсылает к Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, согласно которой главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.
Дело возбуждено в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
Предыстория:
- 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
- Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина. Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.
- В России ответили, что на территории РФ у МКС "нет полномочий".