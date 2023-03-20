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В РФ завели дело на судей и прокурора МУС, которые выдали ордер на арест Путина

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 марта 2023, 12:57
В РФ завели дело на судей и прокурора МУС, которые выдали ордер на арест Путина
Владимир Путин, фото с getty

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда за "незаконное привлечение к ответственности невиновного" президента РФ Владимир Путина.

Источник: пресслужба Следкома РФ

Дословно: "Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. 

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В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1  ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению  на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений". 

Детали: Следком РФ отсылает к Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, согласно которой главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств. 

Дело возбуждено в отношении  прокурора МУС Карима Ахмад Хана, судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. 

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Предыстория: 

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина. Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.
  • В России ответили, что на территории РФ у МКС "нет полномочий".

Темы: ПутинсудтрибуналРосcия
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