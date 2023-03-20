Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ завели дело на судей и прокурора МУС, которые выдали ордер на арест Путина

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 марта 2023, 13:57
В РФ завели дело на судей и прокурора МУС, которые выдали ордер на арест Путина
Владимир Путин, фото с getty

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда за "незаконное привлечение к ответственности невиновного" президента РФ Владимир Путина.

Источник: пресслужба Следкома РФ

Дословно: "Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. 

В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1  ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению  на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений". 

Детали: Следком РФ отсылает к Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, согласно которой главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств. 

Дело возбуждено в отношении  прокурора МУС Карима Ахмад Хана, судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. 

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина. Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.
  • В России ответили, что на территории РФ у МКС "нет полномочий".

Темы: ПутинсудтрибуналРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
Путин
Путин требует создать отряды полицаев из местных на оккупированных территориях
В Кремле заявляют, что Путин не принял близко к сердцу ордер МУС на свой арест
Си Цзиньпин прилетел в Москву на встречу с Путиным
Последние новости
22:03
Кулеба: ЮАР не сможет проигнорировать ордер на арест Путина
21:43
Армия РФ пытается взять Авдеевку в кольцо, но уже выдыхается – Силы обороны
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
Все новости...