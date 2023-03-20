В РФ завели дело на судей и прокурора МУС, которые выдали ордер на арест Путина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда за "незаконное привлечение к ответственности невиновного" президента РФ Владимир Путина.

Источник: пресслужба Следкома РФ

Дословно: "Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется.

В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

Детали: Следком РФ отсылает к Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, согласно которой главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

Дело возбуждено в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

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